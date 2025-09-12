UBND phường Tân Sơn đề nghị xử lý nghiêm vụ đánh nhau khi 'giật cô hồn' 12/09/2025 10:57

(PLO)- UBND phường Tân Sơn, TP.HCM đề nghị công an xử lý nghiêm nhóm thanh niên 'giật cô hồn' ngày rằm tháng bảy gây ra xô xát, ảnh hưởng xấu đến trật tự địa phương và dư luận trên mạng xã hội.

Ngày 12-9, UBND phường Tân Sơn, TP.HCM đã có văn bản chỉ đạo Công an phường Tân Sơn làm rõ, xử lý nghiêm vụ nhóm thanh niên giật cô hồn rằm tháng bảy rồi lao vào đánh nhau gây náo loạn trên đường Phạm Văn Bạch.

Như PLO đã thông tin, khoảng 19 giờ 12 phút ngày 7-9, trước một ngôi nhà trên đường Phạm Văn Bạch (phường Tân Sơn) xảy ra vụ xô xát giữa khoảng 10 nam nữ thanh niên. Nhóm này vừa giật cô hồn ngày rằm tháng bảy vừa lao vào đánh nhau, khiến giao thông ùn ứ, khu vực hỗn loạn.

Qua xác minh, Công an phường Tân Sơn xác định thời điểm đó có nhiều người tụ tập trước cửa nhà dân để giật cô hồn và nhận gạo từ thiện. Khi gia chủ thắp nhang cúng xong, nhiều thanh thiếu niên ùa vào tranh giành. Một nhóm thanh niên sau đó xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến xô xát.

Mâu thuẫn xuất phát từ việc giật cô hồn khiến nhóm thanh niên đánh nhau gây náo loạn khu vực. Ảnh cắt từ clip

Hình ảnh từ camera và clip do người dân ghi lại cho thấy nhóm thanh niên tham gia giật cô hồn rồi lao vào đánh một người trước số 639 Phạm Văn Bạch. Vụ việc diễn ra ở khu dân cư đông đúc, gây kẹt xe, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự.

Để phục vụ điều tra, xử lý, Công an phường Tân Sơn đã có văn bản đề nghị UBND phường đánh giá mức độ ảnh hưởng của vụ việc đến tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương và trên không gian mạng, làm cơ sở xử lý theo quy định pháp luật.

Trao đổi với PV, đại diện UBND phường Tân Sơn cho biết đã thống nhất đánh giá: mặc dù vụ việc chưa gây thiệt hại về người, nhưng hành vi của hai nhóm thanh thiếu niên thể hiện tính chất côn đồ, coi thường pháp luật, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự và tạo dư luận tiêu cực trên mạng xã hội.

UBND phường đề nghị Công an phường Tân Sơn khẩn trương làm rõ, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm để răn đe, giữ gìn trật tự công cộng và văn minh đô thị.