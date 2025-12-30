Nữ công nhân về đến cửa phòng trọ thì bị bạn trai sát hại 30/12/2025 06:12

(PLO)- Nữ công nhân ở vừa tan ca về đến phòng trọ ở xã Bàu Bàng, TP.HCM thì bị người đàn ông dùng dao tấn công dẫn đến tử vong.

Đêm 29-12, Công an xã Bàu Bàng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đang phong tỏa hiện trường để khám nghiệm điều tra vụ nữ công nhân bị sát hại ngay cửa phòng trọ.

Công an phong tỏa hiện trường để khám nghiệm. Ảnh: KD

Theo thông tin ban đầu, tối cùng ngày, nữ công nhân tan ca đi về phòng trọ ở KCN Bàu Bàng (xã Bàu Bàng, TP.HCM). Khi vừa đến phòng trọ thì bị người đàn ông chặn lại. Tại đây, hai người xảy ra cãi nhau.

Sau đó, người đàn ông dùng dao tấn công khiến nữ công nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, người đàn ông đã lái xe máy rời khỏi hiện trường.

Một số người dân cho biết, nữ công nhân và người đàn ông có quan hệ tình cảm, nghi nguyên nhân sự việc là do có mâu thuẫn tình cảm.