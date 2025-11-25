Điều tra vụ án mạng khiến 1 thanh niên tử vong cạnh Quốc lộ 1 25/11/2025 11:33

(PLO)- Người dân nghe ồn ào chạy đến thì thấy một thanh niên lảo đảo trên Quốc lộ 1 rồi ngã xuống, tử vong.

Sáng 25-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường ven Quốc lộ 1; trưng cầu giám định tử thi và bàn giao thi thể nam thanh niên 30 tuổi cho gia đình lo hậu sự.

Hiện trường vụ án mạng.

Trước đó, theo thông tin ban đầu, khoảng 21h ngày 24-11, người dân nghe tiếng ồn ào trên tuyến Quốc lộ 1 khu vực xã Tuyên Quang (Hàm Mỹ, Bình Thuận cũ) thì phát hiện một thanh niên lảo đảo từ Quốc lộ 1 đi vào đường bê tông vài bước và gục xuống, tử vong.

Công an xã Tuyên Quang đã phong tỏa khu vực, xác định nạn nhân là ĐĐT, nhà cách hiện trường khoảng 1 km.

Tại hiện trường, công an thu giữ 2 con dao, 1 xe máy và tạm giữ 1 nghi can đưa về trụ sở lấy lời khai.

Cơ quan công an cũng trích xuất camera của các hộ dân gần đó và lấy lời khai, điều tra nguyên nhân vụ án mạng.