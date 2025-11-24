Công an Hà Nội đề nghị cung cấp thông tin 1 cá nhân đang bị điều tra tại Lâm Đồng 24/11/2025 10:33

(PLO)- Công an Hà Nội đề nghị cung cấp chứng cứ, đồ vật, tài liệu, dữ liệu điện tử có liên quan đến vụ việc đang xác minh, điều tra.

Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng vừa có công văn gửi các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh đề nghị cung cấp chứng cứ, đồ vật, tài liệu, dữ liệu điện tử có liên quan đến vụ việc mà Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đang tiến hành điều tra.

Xít than. Ảnh minh họa

Theo đó, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng đề nghị các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh rà soát các giao dịch được công chứng có liên quan và gửi tài liệu (nếu có) về Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội, địa chỉ số 2 Tràng Thi, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang xác minh vụ việc công dân tố giác QCB (56 tuổi ngụ phường Nam Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản số tiền hơn 3,5 tỉ đồng.

Cụ thể, ông B đã thông qua việc hứa hẹn mua giúp xít than từ Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam nhưng không thực hiện, không trả lại tiền.

Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội yêu cầu: Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng cung cấp chứng cứ, đồ vật, tài liệu, dữ liệu điện tử có liên quan đến vụ việc đang xác minh, điều tra.

Cụ thể, là các giao dịch công chứng liên quan đến mua bán chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp nhà đất, phương tiện, tài sản khác; có lập giấy uỷ quyền tài sản nào không; giao dịch đang bị tranh chấp, huỷ bỏ từ năm 2022 đến nay đứng tên QCB. Nếu có đề nghị tạm dừng các hoạt động liên quan đến khi có văn bản của Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội.

Kết quả đề nghị trả lời bằng văn bản gửi về Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội (Đội 4, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra) trước ngày 25-11-2025.