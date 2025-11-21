Cục Đường bộ hỗ trợ khẩn cấp 5.000 rọ đá cho Lâm Đồng giải quyết tắc đường 21/11/2025 09:23

(PLO)- Theo Cục Đường bộ Việt Nam, miền Trung đang có đến 18 vị trí ngập nước, ách tắc giao thông.

Trước tình hình mưa lũ xảy ra tại khu vực Trung Bộ và một số địa phương, trong ngày 20 và 21-11, các đoàn công tác của Cục Đường bộ Việt Nam đang có mặt tại hiện trường, làm việc với các tỉnh, thành Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Lâm Đồng để chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ.

Đoạn đèo ở Lâm Đồng bị đứt đôi, giao thông bị chia cắt hoàn toàn.

Các đơn vị quản lý đường bộ đã tổ chức ứng trực 24/24h, triển khai lực lượng, vật tư, thiết bị theo phương châm “4 tại chỗ” để ứng phó kịp thời các tình huống xảy ra. Tuy nhiên, do khối lượng thiệt hại lớn trên các tuyến quốc lộ, đến nay vẫn còn 18 vị trí tắc đường, ngập nước, trong đó 15 vị trí thuộc các tuyến do Trung ương quản lý và 3 vị trí thuộc tuyến do địa phương quản lý.

Cụ thể các tuyến quốc lộ do Trung ương quản lý là tại Đà Nẵng có 5 vị trí trên đường Trường Sơn Đông (Km37+500, Km38+050, Km38+550, Km38+730, Km39+250), dự kiến thông xe trong ngày hôm nay 21-11.

Tại tỉnh Quảng Ngãi có 1 vị trí trên Trường Sơn Đông (Km158+450) và đã thông xe.

Tại tỉnh Gia Lai: 1 vị trí trên Quốc lộ 1 (Km1229+600 - Km1230+050) bị ngập nước; lực lượng chức năng điều tiết phương tiện qua Quốc lộ 1D từ Km1221+400.

Đá trên đồi rơi xuống chắn Quốc lộ 1 đoạn giáp ranh Lâm Đồng-Khánh Hòa.

Tại tỉnh Đắk Lắk có 5 vị trí ngập nước trên Quốc lộ 1 và 2 vị trí trên Trường Sơn Đông; lực lượng trực hướng dẫn, phân luồng phương tiện tại các điểm nguy hiểm.

Tại tỉnh Khánh Hòa: 1 vị trí tắc đường trên Quốc lộ 1 tại Km1451+600 - Km1452+600, nước tràn qua mặt đường từ 50 - 100cm. Khu vực từ hầm Đèo Cả đến hầm Cổ Mã đang ùn tắc tại nút giao phía Bắc hầm Đèo Cả.

Các tuyến quốc lộ do địa phương quản lý gồm Quốc lộ 27C (đèo Khánh Lê, tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng) xảy ra sạt lở nhiều vị trí tại Km43+500, Km47+000, Km65 - Km71, gây ách tắc giao thông hoàn toàn. Tỉnh Lâm Đồng và Khánh Hòa đã cấm phương tiện lưu thông lên QL.27C từ ngày 17-11.

Huy động cơ giới khắc phục nhiều vị trí sạt lở trên đèo Khánh Lê.

Các Đoàn công tác đang trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn huy động lực lượng, thiết bị và sử dụng vật tư dự phòng nhằm sớm thông tuyến, khắc phục hư hỏng trên hệ thống giao thông đường bộ.

Cục Đường bộ đang tiếp tục tổ chức trực chỉ huy 24/24 giờ, hỗ trợ địa phương về nhân lực, máy móc, thiết bị và vật tư dự phòng. Trong đó khẩn cấp hỗ trợ 5.000 rọ đá cho tỉnh Lâm Đồng, nhằm khắc phục hậu quả thiên tai trong thời gian sớm nhất.