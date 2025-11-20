Đèo Mimosa đứt đôi; nhiều tảng đá khổng lồ rơi xuống chắn Quốc lộ 1 20/11/2025 06:36

(PLO)- Đèo Mimosa Lâm Đồng phong tỏa hoàn toàn do đường bị đứt đôi, không thể lưu thông.

Đến rạng sáng nay (20-11), đèo Mimosa đã phong tỏa toàn bộ do tại Km 226+500 hướng từ Đức Trọng đi Đà Lạt (thuộc địa phận phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) đã bị đứt đôi, chia cắt hoàn toàn.

Đoạn đèo bị đứt đôi, chiếc xe khách chênh vênh trên bờ vực.

Việc đứt đôi đoạn được đèo nêu trên xảy ra vào lúc 23h30 ngày 19-11.

Thời điểm trên có một xe khách vừa di chuyển đến và phần đầu xe lơ lửng giữa hố sâu vô cùng nguy hiểm. Rất may thời điểm trên chỉ có tài xế, không có hành khách nào.

Lực lượng cứu hộ đã điều xe cẩu đến kéo chiếc xe khách nói trên lùi về khoảng cách an toàn.

Xe cẩu đến hiện trường cứu hộ.

Toàn bộ mặt đường đèo Mimosa đã bị đứt đôi với chiều rộng khoảng 50m, sâu khoảng 30m, chiều dài vết trượt sụt khoảng 100m.

Cũng trong đêm 19-11, tại km1590 Quốc lộ 1 thuộc địa phận xã Vĩnh Hảo, tỉnh Lâm Đồng (giáp ranh Khánh Hòa) một số tảng đá khổng lồ bất ngờ trên núi rơi xuống mặt đường. Rất may thời điểm trên không có phương tiện nào lưu thông qua.

Nhiều tảng đá khổng lồ rơi xuống mặt đường Quốc lộ 1.

Các tảng đá khổng lồ này nằm trên các ngọn đồi đá bên phải tuyến Quốc lộ 1 Bắc-Nam. Các đơn vị quản lý đường bộ đã điều cơ giới đến hiện trường để di dời các tảng đá trên.