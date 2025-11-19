100.000 m3 đất đá vùi lấp Quốc lộ 14E, đèo Khánh Lê và đèo Lò Xo báo động đỏ 19/11/2025 10:55

(PLO)- Báo cáo của Cục Đường bộ cho biết, lượng đất đá khổng lồ vùi lấp, chia cắt Quốc lộ 14E. Đèo Khánh Lê và đèo Lò Xo đều cấm đường.

Ngày 19-11, tin từ Cục Đường bộ Việt Nam cho biết đã báo cáo Bộ Xây dựng về tình hình thiên tai và công tác khắc phục các tuyến đường bị ngập lụt và sạt lở ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên tính đến tối 18-11.

Cảnh báo trên đèo Prenn, tỉnh Lâm Đồng.

Theo đó, ngày 17 và 18-11, mưa lớn tiếp tục diễn ra tại nhiều tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, gây ngập lụt và sạt lở phức tạp, ách tắc giao thông trên nhiều tuyến quốc lộ.

Ở cấp địa phương, Sở Xây dựng Khánh Hòa và Sở Xây dựng Lâm Đồng đã phát đi thông báo cấm đường, phân luồng giao thông trên Quốc lộ 27C để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.

Tảng đá khổng lồ rơi xuống Quốc lộ 27C gần đèo Khánh Lê.

Tại nhiều địa phương, các lực lượng vẫn túc trực 24/24 và đang tập trung toàn bộ máy móc, nhân lực để xử lý các điểm sạt lở, hư hỏng nền mặt đường và thu dọn đất đá.

Sạt lở taluy dương vẫn diễn biến phức tạp. Riêng tại Quảng Trị, hơn 2.300 m³ đất đá tràn xuống mặt đường, trong đó có bốn vị trí tắc đường. Các điểm này đã được thông xe trong ngày 17-11. Tại thành phố Huế, một điểm sạt lở lớn tại Km396+050 gây tắc đường, dự kiến thông tuyến trong ngày 19-11 nếu thời tiết thuận lợi.

Đèo Lò Xo trên đường Hồ Chí Minh tiếp tục bị chia cắt với bốn vị trí tắc đường. Khu quản lý đường bộ III dự kiến đến trưa 19-11 sẽ thông xe một làn, tuy nhiên mưa lớn đang tiếp diễn khiến nguy cơ sạt lở cao. Các phương tiện được khuyến cáo đi theo Quốc lộ 19 hoặc Quốc lộ 24 để kết nối khu vực Tây Nguyên với Quốc lộ 1.

CSGT giải cứu người mắc kẹt tại Quốc lộ 27C.

Trên đường Trường Sơn Đông, tình hình nghiêm trọng hơn khi ghi nhận 12 điểm tắc đường, trong đó tám vị trí thuộc địa phận Đà Nẵng và bốn vị trí tại Quảng Ngãi. Nhiều điểm sạt lở mới tiếp tục xuất hiện và các đơn vị đang tập trung xử lý, dự kiến hoàn thành từng phần trong các ngày 18 đến 21-11.

Tại Đà Nẵng, hàng chục điểm sạt lở xuất hiện trên Quốc lộ 14D, 14E, 14H và 40B. Một số điểm gây tắc đường hoàn toàn như: Km59+600 trên Quốc lộ 14E bị sạt taluy âm làm đứt đường; Km82+500 trên Quốc lộ 40B bị tái sạt lở. Lực lượng thi công đang làm việc liên tục nhằm khôi phục kết nối giao thông.

Khu vực đèo Khánh Lê trên Quốc lộ 27C tiếp tục là điểm nóng khi xảy ra sạt lở quy mô lớn trong hai ngày 16 và 17-11. Nhiều vị trí như Km43+500 và Km47+000 bị vùi lấp hoàn toàn, phương tiện không thể di chuyển qua. Bên cạnh đó, một cung trượt mới xuất hiện phía taluy dương, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn rất cao. Sở Xây dựng Lâm Đồng và Khánh Hòa đã phát thông báo cấm đường, chỉ cho phép xe phục vụ cứu nạn và khắc phục thiên tai được hoạt động.

Tại dự án đầu tư xây dựng trên Quốc lộ 14E, mưa lớn kéo dài gây ra bảy điểm sạt lở ở gói thầu XD02 và ba điểm ở gói thầu XD03. Đặc biệt, ba vị trí có khối lượng sạt lở rất lớn, trong đó điểm Km59+150 có hơn 100.000 m³ đất đá tràn xuống, gây chia cắt hoàn toàn mặt đường cũ. Các đơn vị đang tăng cường máy móc, nhân lực để xử lý khẩn cấp.