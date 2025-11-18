Cấm xe tải 15 tấn trở lên lưu thông lên đèo Mimosa - Lâm Đồng 18/11/2025 17:38

(PLO)- Tỉnh Lâm Đồng cấm xe tải từ 15 tấn trở lên lưu thông trên đèo Mimosa do bị hư hỏng, sạt lở.

Chiều 18-11, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng phát đi thông báo phân luồng, tổ chức giao thông đường đèo Mimosa – Quốc lộ 20 đoạn thuộc qua phường Xuân Hương – Đà Lạt trong thời gian sửa chữa, khắc phục sự cố sạt lở.

Một đoạn đường mưa lớn xói hàm ếch.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, ảnh hưởng mưa lớn từ ngày 16 đến 18-11 dẫn đến đường đèo Mimosa - Quốc lộ 20 (km223+240 - km234+000) bị sạt lở, hư hỏng kết cấu nền. Mặt đường tại km226+500 – km226+800 hư hỏng, có nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt lở nên không đảm bảo cho các phương tiện có trọng tải lớn lưu thông.

Hiện Sở Xây dựng Lâm Đồng đang phối hợp chính quyền địa phương, các đơn vị liên quan tổ chức khắc phục sự cố sạt lở.

Để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến, phục vụ hoạt động khắc phục điểm sạt lở, Sở Xây dựng phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng thông báo tổ chức phân luồng giao thông.

Theo đó, cấm ô tô tải có tổng tải trọng toàn bộ từ 15 tấn trở lên (tổng của khối lượng bản thân xe cộng với tải trọng hàng hóa) lưu thông trên đoạn đèo Mimosa; các phương tiện được lưu thông hai chiều như phương án tổ chức giao thông hiện nay.

Cơ quan chức năng đã căng dây cảnh báo.

Các ô tô tải có tổng tải trọng toàn bộ từ 15 tấn trở lên (tổng của khối lượng bản thân xe cộng với tải trọng hàng hóa) lưu thông về TP Đà Lạt cũ và ngược lại như sau:

Đối với các phương tiện từ xã Đức Trọng đến TP Đà Lạt cũ và ngược lại: Vòng xoay Liên Khương (km203+400 Quốc lộ 20) vào Quốc lộ 27 (km174+000, Quốc lộ 27) đến ngã ba Cửa Rừng (km164+100, Quốc lộ 27) rẽ phải vào đường tỉnh 725 đi TP Đà Lạt cũ và ngược lại.

Đối với các phương tiện từ xã Đơn Dương, xã Hiệp Thạnh đến TP Đà Lạt cũ và ngược lại: ngã ba Phi Nôm đi Quốc lộ 27 đến ngã ba Cửa Rừng (km164+100, Quốc lộ 27) rẽ phải vào đường tỉnh 725 đi TP Đà Lạt cũ và ngược lại.

Đối với các phương tiện từ xã Đinh Văn Lâm Hà đến TP Đà Lạt cũ và ngược lại: Ngã ba Cửa Rừng (km164+100, Quốc lộ 27) rẽ trái vào đường tỉnh 725 đi TP Đà Lạt cũ và ngược lại.

Thời gian phân luồng bắt đầu từ 17 giờ 30 ngày 18-11 đến khi có thông báo mới của Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng.