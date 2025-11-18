Một phụ nữ nghi rơi từ cầu Lê Hồng Phong xuống sông Cà Ty tử vong 18/11/2025 14:52

(PLO)- Mặc dù được người câu cá lao xuống sông Cà Ty vớt lên nhưng một phụ nữ đã tử vong trước khi đến bệnh viện cấp cứu.

Đến chiều 18-11, mặc dù đã được các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận gần đó tích cực cứu chữa nhưng người phụ nữ khoảng 60 tuổi nghi nhảy cầu Cà Ty được xác định đã tử vong.

Người phụ nữ được vớt lên cầu Lê Hồng Phong.

Trưa cùng ngày, một người đàn ông đang ngồi câu cá trên sông Cà Ty (phường Phan Thiết, Lâm Đồng) thì phát hiện một phụ nữ mặc đồ bông đỏ rơi xuống sông tại cầu Lê Hồng Phong và bị dòng nước chảy xiết cuốn đi.

Người đàn ông câu cá lập tức lao xuống dòng nước và sau nhiều khó khăn đã cứu và đưa người phụ nữ trên lên cầu Lê Hồng Phong. Xe cứu thương đã đưa người này đến Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận gần đó nhưng nạn nhân đã tử vong.

Một số người bán hàng rong ở khu vực ven sông Cà Ty cho rằng người phụ nữ này đi bộ và khi đến đầu cầu Lê Hồng Phong thì nghi tự nhảy xuống cầu.

Đến chiều nay, người nhà đã đến nhận diện và cho biết nạn nhân là bà B (60 tuổi, ngụ phường Tiến Thành, Lâm Đồng).

Vụ việc đang được công an xác minh, làm rõ.