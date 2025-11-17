Sạt lở đèo Prenn, Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng có chỉ đạo nóng 17/11/2025 15:26

Sáng 17-11, sau khi vụ sạt lở kè chắn ta-luy âm dài gần 100m xảy ra tại km224+600 - km224+700 đèo Prenn, khiến khoảng nửa nền đường hướng đi TP.HCM bị nứt toác nguy hiểm, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để kiểm tra.

Đèo Prenn sạt lở vô cùng nguy hiểm.

Tại đây, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh tính chất nghiêm trọng của vụ sạt lở. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương tiến hành công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai.

Ông cũng chỉ đạo công an tỉnh tập trung phân luồng, tạm dừng các phương tiện lưu thông qua khu vực nguy hiểm cho đến khi có biện pháp khắc phục hoặc đảm bảo an toàn.

Cảnh báo trên đèo Prenn.

Song song với việc ứng phó thiên tai nội tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các lực lượng chức năng của tỉnh khẩn trương phối hợp, hỗ trợ tối đa cho công tác cứu hộ, cứu nạn vụ tai nạn giao thông thảm khốc trên đèo Khánh Lê (giáp ranh Lâm Đồng và Khánh Hòa) làm sáu người tử vong.

Các sở, ngành và địa phương liên quan theo dõi sát diễn biến thời tiết, duy trì lực lượng túc trực 24/7, sẵn sàng phương tiện và nhân lực để hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa khi có yêu cầu; đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường nối Lâm Đồng – Khánh Hòa, đặc biệt là các khu vực đang có nguy cơ sạt lở do mưa lớn kéo dài.

CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng sơ tán﻿ chín người đi trên bốn ôtô sau vụ sạt lở xảy ra tai nạn thảm khốc trên đèo Khánh Lê.

Các chỉ đạo khẩn cấp nói trên được đưa ra trong bối cảnh toàn tỉnh Lâm Đồng đang hứng chịu những đợt mưa lớn kéo dài.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trọng Yên cũng đã ký công văn hỏa tốc, cảnh báo về nguy cơ sạt lở và trượt đất gia tăng tại các tuyến đèo, dốc có địa hình phức tạp.

Theo đó, hiện lượng mưa tại nhiều khu vực rất cao (D’Ran: 125,6 mm; Xuân Hương – Đà Lạt: 107,6 mm), gây áp lực lớn lên các hồ chứa và hệ thống giao thông.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương tổ chức kiểm tra, rà soát toàn bộ các tuyến quốc lộ, đường tỉnh, các trục giao thông huyết mạch; đặc biệt chú trọng các đoạn qua đèo, dốc, khu vực có địa hình phức tạp, bờ ta luy âm, ta luy dương có nguy cơ sạt lở cao.

CSGT yêu cầu các phương tiện quay đầu khi lên đèo Prenn.

Chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, xử lý trước tại các vị trí tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, sạt trượt nhằm bảo đảm an toàn giao thông, không để xảy ra tình trạng ách tắc trong mùa mưa bão.

Tạm thời cấm người và phương tiện lưu thông qua các vị trí đã xác định là sạt lở, mất an toàn cho đến khi khắc phục hoặc có biện pháp đảm bảo.

Phân luồng giao thông, thiết lập đường thay thế hoặc hạn chế tải trọng phương tiện khi tuyến đường chính bị ảnh hưởng...