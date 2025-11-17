Sạt lở trên đèo Ngoạn Mục, quốc lộ 27 ùn tắc giao thông 17/11/2025 08:46

Khoảng 5 giờ sáng nay 17-11, quốc lộ 27 đoạn đèo Ngoạn Mục (đèo Sông Pha) đã xảy ra sạt lở, ngã cây chắn ngang đường gây ùn tắc giao thông.

Cây ngã chắn mặt đường.

Vị trí sạt lở nằm giáp ranh hai tỉnh Khánh Hòa- Lâm Đồng và hiện các đơn vị chức năng đang cử lực lượng để để giải phóng mặt đường.

Một số cán bộ, công chức, viên chức cư trú ở tỉnh Bình Thuận cũ cho biết sáng nay lên trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng ở Đà Lạt làm việc đã bị mắc kẹt trên đường.

Giao thông ùn tắc.

Những người này cho biết do mưa lớn nên không lưu thông theo quốc lộ 28 và quốc lộ 28B mà chọn tuyến đường này dù khoảng cách xa hơn để tránh bị ùn tắc nhưng không ngờ lại gặp sự cố.

Một đoạn sạt lở trên đèo Ngoạn Mục.

Lực lượng CSGT đang điều tiết, hướng dẫn các phương tiện lưu thông trên di chuyển chậm trên quốc lộ 27 chờ khắc phục.