Khẩn cấp khắc phục nút thắt cổ chai trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 11 vừa qua, cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đã phải hứng chịu ít nhất ba lần ngập cục bộ nghiêm trọng, gây ùn tắc kéo dài hàng giờ và mất an toàn giao thông.
Các cơ quan quản lý đã chỉ ra nguyên nhân cốt lõi: Hệ thống thoát nước hạ lưu đang tạo ra những nút thắt cổ chai vô cùng nguy hiểm, cần phải được khắc phục khẩn cấp.
Theo đó, Ban Quản lý Dự án 7 (QLDA 7) vừa gửi văn bản đề nghị Bộ Xây dựng khẩn trương bố trí 30 tỉ đồng vốn năm 2025 để triển khai các hạng mục chống ngập, khắc phục hậu quả thiên tai.
Nguyên nhân gây ra tình trạng ngập lụt bất thường này được xác định là do bắt nguồn từ sự không đồng bộ trong khẩu độ cống và sự tắc nghẽn nghiêm trọng ở hạ lưu.
Cụ thể, khẩu độ cống ngang cao tốc là là 3x3m nhưng cống ngang đường địa phương phía hạ lưu lại nhỏ hơn rất nhiều (chỉ 1,5x1,7m). Sự chênh lệch lớn này đã tạo ra những nút thắt cổ chai khổng lồ, khiến nước lũ từ cao tốc đổ xuống không kịp thoát, buộc phải tràn ngược trở lại mặt đường.
Ngoài ra, tình trạng rãnh đất dọc đường gom bị cây cỏ mọc dày đặc, cản trở nghiêm trọng khả năng thoát nước tự nhiên. Bên cạnh đó, các suối tự nhiên cũng bị bồi lấp hoặc bị người dân đắp chặn dòng để phục vụ tưới tiêu, khiến dòng chảy hạ lưu bị thu hẹp một cách cưỡng bức.
Tất cả yếu tố trên đã cộng hưởng, biến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, một công trình giao thông trọng điểm ngập nước mỗi khi có mưa lớn, gây tê liệt giao thông và buộc lực lượng CSGT phải căng mình điều tiết, tổ chức phân làn.
Để giải quyết triệt để tình trạng ngập nước đe dọa nghiêm trọng đến an toàn giao thông, Ban QLDA 7 đã trình phương án khắc phục chi tiết và được các đơn vị liên quan của tỉnh Lâm Đồng thống nhất:
- Điều chỉnh cống phía hạ lưu đường địa phương lên quy mô lớn hơn (2x2m) để đồng bộ hóa khả năng thoát nước với cống trên cao tốc.
- Tiến hành nạo vét, mở rộng suối phía hạ lưu với chiều dài 550m để khôi phục dòng chảy tự nhiên; gia cố rãnh gom bên phải tuyến nhằm thu nước về cống tại km233+100, tránh tình trạng nước tràn mặt đường.
- Các hạng mục chống ngập này dự kiến cần giải phóng mặt bằng khoảng 7.000m² và Ban QLDA 7 đang làm việc với chính quyền địa phương để sớm bàn giao mặt bằng, đảm bảo công tác thi công được triển khai ngay lập tức và chấm dứt tình trạng ngập lụt đã kéo dài trong thời gian qua.