Khẩn cấp khắc phục nút thắt cổ chai trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết 16/11/2025 20:42

(PLO)- Nguyên nhân gây ngập lụt liên tục trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết là do khẩu độ cống không đồng đều, tạo ra những nút thắt cổ chai.

Từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 11 vừa qua, cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đã phải hứng chịu ít nhất ba lần ngập cục bộ nghiêm trọng, gây ùn tắc kéo dài hàng giờ và mất an toàn giao thông.

Nước chảy như thác xuống cao tốc.

Các cơ quan quản lý đã chỉ ra nguyên nhân cốt lõi: Hệ thống thoát nước hạ lưu đang tạo ra những nút thắt cổ chai vô cùng nguy hiểm, cần phải được khắc phục khẩn cấp.

Theo đó, Ban Quản lý Dự án 7 (QLDA 7) vừa gửi văn bản đề nghị Bộ Xây dựng khẩn trương bố trí 30 tỉ đồng vốn năm 2025 để triển khai các hạng mục chống ngập, khắc phục hậu quả thiên tai.

Nguyên nhân gây ra tình trạng ngập lụt bất thường này được xác định là do bắt nguồn từ sự không đồng bộ trong khẩu độ cống và sự tắc nghẽn nghiêm trọng ở hạ lưu.

Cụ thể, khẩu độ cống ngang cao tốc là là 3x3m nhưng cống ngang đường địa phương phía hạ lưu lại nhỏ hơn rất nhiều (chỉ 1,5x1,7m). Sự chênh lệch lớn này đã tạo ra những nút thắt cổ chai khổng lồ, khiến nước lũ từ cao tốc đổ xuống không kịp thoát, buộc phải tràn ngược trở lại mặt đường.

Khẩu độ cống không đồng đều nên lượng nước thoát không kịp.

Ngoài ra, tình trạng rãnh đất dọc đường gom bị cây cỏ mọc dày đặc, cản trở nghiêm trọng khả năng thoát nước tự nhiên. Bên cạnh đó, các suối tự nhiên cũng bị bồi lấp hoặc bị người dân đắp chặn dòng để phục vụ tưới tiêu, khiến dòng chảy hạ lưu bị thu hẹp một cách cưỡng bức.

Tất cả yếu tố trên đã cộng hưởng, biến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, một công trình giao thông trọng điểm ngập nước mỗi khi có mưa lớn, gây tê liệt giao thông và buộc lực lượng CSGT phải căng mình điều tiết, tổ chức phân làn.

Lực lượng tuần đường phối hợp với CSGT điều tiết giao thông đêm 7-11.

Để giải quyết triệt để tình trạng ngập nước đe dọa nghiêm trọng đến an toàn giao thông, Ban QLDA 7 đã trình phương án khắc phục chi tiết và được các đơn vị liên quan của tỉnh Lâm Đồng thống nhất: