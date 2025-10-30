Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết bị ngập nước, phương tiện di chuyển chậm 30/10/2025 11:55

(PLO)- Tại km 232 trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết bị ngập nước kéo dài khoảng 100 m, ngập nửa bánh ôtô, gây mất an toàn giao thông.

Lúc 10 giờ 30 ngày 30-10, tin từ Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6- Phòng 6- Cục Cảnh sát Giao thông- Bộ Công an cho biết đơn vị đang phối hợp với lực lượng tuần đường cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết điều tiết giao thông tại đoạn đường ngập nước.

Đoạn cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết bị ngập nước.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 cùng ngày 30-10, tại km 232 cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết thuộc địa phận xã Hàm Kiệm, tỉnh Lâm Đồng xảy ra tình trạng ngập nước. Đoạn đường bị ngập kéo dài hơn 100 m, nước ngập đến nửa bánh ô tô theo hướng từ Khánh Hòa đi Đồng Nai.

Hiện Cảnh sát giao thông, lực lượng tuần đường đang cắm bảng cảnh báo, đồng thời đơn vị quản lý, bảo trì tuyến cao tốc này đang khơi thông dòng chảy.

Vị trí đoạn cao tốc ngập nước cách nút giao Ba Bàu giao với cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây khoảng 2 km, hiện các phương tiện đang di chuyển chậm.