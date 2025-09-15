Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết liên tục gặp sự cố, ai chịu trách nhiệm? 15/09/2025 09:03

(PLO)- Sau sự cố tại ít nhất hai cây cầu trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, cao tốc này lại xuất hiện nhiều điểm xói lở, tạo hàm ếch sau cơn mưa lớn.

Ngày 15-9, đại diện Ban Quản lý cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết cho biết trong hai ngày qua, đơn vị quản lý, bảo trì đã khẩn trương gia cố những vị trí bị xói lở tại đoạn cao tốc từ km213 - km214 qua xã Hàm Liêm, tỉnh Lâm Đồng.

Đơn vị bảo trì đang khắc phục sự cố. Ảnh: LTH

Trước đó, sau trận mưa lớn ngày 13-9, tại đoạn cao tốc này xuất hiện nhiều điểm xói lở, tạo hàm ếch sát mép nền. Phần chân nền đường bị khoét sâu, hình thành các khe rãnh và hố lở, tiềm ẩn nguy cơ sụt lún, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn của tuyến đường tiền tỉ này.

Tại khu vực bị xói lở, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 886 – Thành Nam (đơn vị quản lý, bảo trì) đã đưa máy móc, nhân công đến gia cố tạm thời bằng cách xếp chồng bao cát, ngăn nguy cơ sạt trượt lan rộng. Ban Quản lý cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết cho biết đây chỉ là giải pháp ngắn hạn, về lâu dài cần có biện pháp xử lý triệt để theo tiêu chuẩn kỹ thuật.

Xói lở nghiêm trọng nền đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết. Ảnh: LTH

Sự cố tại đoạn Km213-km214 trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết tuy đã được đơn vị quản lý khẩn trương khắc phục nhưng chỉ là giải pháp mang tính tạm thời. Phần chân nền đường bị xói lở tạo thành các khe rãnh, thậm chí ăn sâu vào trong, hình thành các hố lở lớn.

Tình trạng này vô cùng nguy hiểm vì xói lở làm suy yếu nền đường, có thể dẫn đến sụt lún, biến dạng bề mặt đường, gây mất ổn định và ảnh hưởng lâu dài đến tuổi thọ của cao tốc.

Sự cố xói lở, tạo hàm ếch tiềm ẩn nguy hiểm rất cao. Ảnh: LTH

Tình trạng xói lở, tạo hàm ếch tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông khi lưu thông qua đoạn cao tốc này với tốc độ cao (tối đa 90 km/h). Ngoài ra việc liên tục xảy ra sự cố buộc đơn vị quản lý phải tốn kém nguồn lực và kinh phí để khắc phục, gây lãng phí ngân sách Nhà nước và nguồn lực xã hội…

Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, dài hơn 100 km, tổng vốn đầu tư hơn 10.850 tỉ đồng, thông xe từ tháng 5-2023, được kỳ vọng là tuyến huyết mạch phát triển kinh tế - xã hội khu vực. Dự án có 4 gói thầu trong đó, gói thầu XL04 (Km185+400 đến Km235+000) dài 49,6 km do Liên danh VNCN E&C – Vinaconex trúng thầu với giá trị hơn 3.200 tỉ đồng.

Nứt vỡ bê tông, gãy bu-lông khe co giãn tại cầu Suối Sâu. Ảnh PN.

Tuy nhiên, chỉ sau hơn hai năm đưa vào khai thác, tuyến cao tốc này liên tiếp xảy ra sự cố. Ngoài xói lở vừa qua, trước đó từ tháng 3 đến tháng 4-2025, nhiều cây cầu trên tuyến, như cầu Suối Sâu (Km198+259,5) và cầu Chợ Đạm (Km195+105,415), đã bị nứt vỡ lớp bê tông bảo vệ, bu lông khe co giãn đứt gãy… gây lo ngại lớn về an toàn giao thông.

Nứt vỡ bê tông, gãy bu-lông khe co giãn tại cầu Chợ Đạm. Ảnh: PN

Những sự cố liên tiếp xảy ra trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết là một hồi chuông cảnh tỉnh về chất lượng công trình giao thông trọng điểm. Dư luận có quyền đặt câu hỏi liệu những giải pháp chữa cháy bằng bao cát, khắc phục sự cố trên các cây cầu vừa qua có đủ để đảm bảo an toàn? Trách nhiệm cuối cùng thuộc về ai khi một công trình ngàn tỷ lại bộc lộ nhiều điểm yếu khi chỉ mới đưa vào khai thác hơn 2 năm?

Một công trình trọng điểm quốc gia, tiêu tốn hàng chục ngàn tỉ đồng, không thể để liên tục hư hỏng, khắc phục chắp vá theo kiểu chạy theo sự cố. Người dân cần câu trả lời minh bạch: Vì sao cao tốc vừa làm xong đã xuống cấp, và trách nhiệm này thuộc về ai?