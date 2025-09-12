Kiểm tra 'ngôi trường xây xong đã lâu nhưng có thấy học sinh đâu' 12/09/2025 08:19

(PLO)- Sau khi PLO phản ảnh những nghịch lý của công trình Trường Tiểu học Hàm Kiệm 2, Sở tài chính Lâm Đồng đã tổ chức kiểm tra.

Ngày 11-9, liên quan đến vụ “Trường xây xong đã lâu nhưng có thấy học sinh đâu” mà PLO đã phản ảnh, Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức đoàn kiểm tra tại cơ sở mới của Trường Tiểu học Hàm Kiệm 2.

Trường Tiểu học Hàm Kiệm 2 xây dựng xong bỏ hoang nhiều năm qua. Ảnh PN.

Tại buổi làm việc, Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng (Ban QLDA) khu vực Hàm Thuận Nam đã có báo cáo về việc vì sao Trường Tiểu học Hàm Kiệm 2 xây dựng xong nhưng không có học sinh và các nội dung, căn cứ pháp lý và thực tế liên quan đến việc kiến nghị thực hiện dự án giai đoạn 2.

Theo Ban QLDA, với điều kiện về nguồn vốn khó khăn của huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận (cũ) trước đây, để đầu tư xây dựng hoàn chỉnh thì cần kinh phí rất lớn và có lộ trình, kế hoạch phân kỳ đầu tư.

Vì vậy, công trình Trường Tiểu học Hàm Kiệm 2 (giai đoạn 1), đã được đầu tư theo quyết định ngày 18-5-2021 của UBND tỉnh nhằm hoàn thiện một phần cơ sở vật chất.

Điểm chính cạnh đó cơ sở vật chất xuống cấp nghiêm trọng, nguy hiểm cho việc dạy và học. Ảnh PN.

Cụ thể đã xây dựng khối nhà 2 tầng (1 trệt, 1 lầu) với diện tích sàn 991m² gồm 5 phòng học, phòng bộ môn; 3 phòng hành chính quản trị; lắp đặt 6 bộ bàn ghế giáo viên; 108 bộ bàn ghế học sinh…với tổng mức đầu tư hơn 13,7 tỉ đồng.

Công trình đã được nghiệm thu hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng vào tháng 12-2023.

Tuy nhiên vị trí Trường Tiểu học Hàm Kiệm 2 cách xa QL1A khoảng 600 m, cách lưới điện hạ thế và đường ống cấp nước sinh hoạt hiện hữu khoảng 550 m. Do đó, công trình hiện nay không thể tiếp cận được nguồn điện, nguồn nước sinh hoạt và chưa có dường giao thông kết nối công trình với bên ngoài, đồng thời Trường tiểu học Hàm Kiệm 2 cũng chưa được đầu tư cổng tường rào để bảo vệ tài sản.

Cỏ dại mọc khắp nơi.

Đặc biệt xung quanh khu vực trường có nhiều ao, hồ sâu chưa được san lấp tiềm ẩn nguy hiểm cho học sinh khi sinh hoạt học tập tại trường…Do đó, tháng 1-2024, UBND tỉnh Bình Thuận đã cho chủ trương lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng mới một số hạng mục phụ trợ của Trường Tiểu học Hàm Kiệm 2 với tổng mức đầu tư dự kiến: 17,7 tỉ đồng.

“Sau thời gian trao đổi với các sở ngành, tháng 2-2025 Ban QLDA đã có tờ trình đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng mới một số hạng mục khối phụ trợ của Trường Tiểu học Hàm Kiệm 2. Tuy nhiên trong giai đoạn này, do ảnh hưởng việc sáp nhập một số phòng ban nên đã có sự thay đổi các cá nhân trong thành phần hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư. Mặt khác, do phải thực hiện các công tác chuẩn bị cho việc phải xóa bỏ cấp huyện nên UBND huyện, các phòng, ban không còn thời gian để quyết định thành lập hội đồng thẩm định mới. Vì vậy, dự án trên chưa được thẩm định, phê duyệt”, Ban QLDA nêu.

Vách tường điểm chính gần đó bị nứt toác nguy hiểm trong khi ngôi trường mới xây lại bỏ hoang. Ảnh PN.

Như PLO đã đưa, công trình Trường Tiểu học Hàm Kiệm 2 là điểm trường được xây dựng mới nhằm chuyển toàn bộ gần 600 học sinh của 18 lớp học từ điểm chính Trường Tiểu học Hàm Kiệm 2 gần đó sang do khu đất trường tọa lạc đã quy hoạch sử dụng đất làm khu công nghiệp.

Ngoài ra điểm chính được xây dựng từ năm 2001 hiện đang xuống cấp, không đảm bảo an toàn cho việc dạy và học. Tuy nhiên sau khi xây dựng, nghiệm thu xong, ngôi trường tiền tỉ bị bỏ hoang vô cùng lãng phí do thiếu những hạng mục tối thiểu như không có sân chơi, cổng trường, tường rào; không có điện nước thậm chí đường vào ngôi trường này cũng không có.

Được biết, sau buổi làm việc với UBND xã Hàm Kiệm, Ban QLDA; Sở Tài chính sẽ có báo cáo, đề xuất giải pháp với UBND tỉnh Lâm Đồng để ngôi trường tiền tỉ này thôi đứng chơ vơ, lãng phí nhiều năm qua trong khi bên cạnh đó hàng trăm học sinh đang học trong cơ sở thiếu an toàn.