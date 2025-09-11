Thực hư thông tin giải cứu nữ sinh lớp 7 trong tình trạng lơ mơ 11/09/2025 15:17

(PLO)- Công an tỉnh Lâm Đồng đã mời làm việc với những cá nhân tung tin sai sự thật lên mạng xã hội và tất cả đều tự giác gỡ bỏ bài viết.

Ngày 11-9, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết Công an phường 3 Bảo Lộc đã làm việc với các cá nhân liên quan đến việc đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội về việc “giải cứu” một học sinh lớp 7 gây xôn xao dư luận.

Công an làm việc với các cá nhân tung tin sai sự thật lên Facebook.﻿

Qua làm việc, các cá nhân này thừa nhận đã chia sẻ thông tin khi chưa kiểm chứng, sai sự thật, gây tác động tiêu cực đến dư luận xã hội và đã tự giác gỡ bỏ bài viết, cam kết không tái phạm.

Theo đó, trong những ngày qua, trên Facebook lan truyền thông tin cho rằng vào rạng sáng ngày 8-9-2025, tại khu vực B’Lao Sire, phường 3 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng đã xảy ra vụ “giải cứu” một học sinh lớp 7 bị lừa đưa lên xe cùng nhiều em khác (4 nữ, 1 nam) trong tình trạng không tỉnh táo. Ngoài ra, còn có hai người lạ khả nghi, bịt khẩu trang kín mít xuất hiện.

Tuy nhiên, qua xác minh, Công an Phường 3 Bảo Lộc khẳng định đây là thông tin hoàn toàn sai sự thật, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Thông tin "giải cứu" sai sự thật chia sẻ trên mạng xã hội.

Theo kết quả xác minh, khoảng 2 giờ ngày 8-9, một học sinh lớp 7 trú tại phường 3 Bảo Lộc, cùng một người bạn quen qua mạng xã hội đã chủ động liên hệ với nhà xe để mua vé đi TP.HCM. Khi phát hiện sự việc, gia đình em học sinh đã nhanh chóng liên hệ với nhà xe và tài xế để đón em trở về nhà an toàn.

Tất cả hành khách trên chuyến xe nói trên đều đã đặt vé từ trước, được đón đúng địa chỉ theo thông tin đăng ký. Không có tình trạng “giải cứu”, “chuốc thuốc mê” hay “người lạ khả nghi” như các bài viết sai sự thật trên mạng xã hội đã đề cập.

Công an phường 3 Bảo Lộc khẳng định sự việc không liên quan đến các hành vi lừa đảo hay mua bán người. Việc tung tin giả, bịa đặt là hành vi vi phạm pháp luật, gây mất an ninh, trật tự, và sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.