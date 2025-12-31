1.260 quả pháo hoa tầm cao đầu hầm sông Sài Gòn sẵn sàng khai hỏa chào đón năm mới 2026 31/12/2025 09:58

(PLO)- Trận địa pháo hoa tại đầu hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh, TP.HCM) với 1.260 quả pháo hoa tầm cao, 60 giàn tầm thấp, 10 giàn hỏa thuật sẵn sàng khai hỏa chào đón Tết Dương lịch 2026.

Để chào đón năm mới 2026, TP.HCM tổ chức bắn pháo hoa trong 15 phút, từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút ngày 1-1-2026, tại 6 điểm gồm 3 điểm tầm cao và 3 điểm tầm thấp.



Đầu hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh) là một trong 3 điểm pháo hoa tầm cao tại TP.HCM. Theo ghi nhận, từ sáng sớm, chiến sĩ Bộ Tư lệnh TP.HCM và lực lượng địa phương đang khẩn trương hoàn thiện trận địa pháo hoa.

Các điểm bắn pháo hoa tầm cao gồm: (1) Khu vực đầu hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh): 1.260 quả pháo hoa tầm cao, 60 giàn tầm thấp, 10 giàn hỏa thuật; (2) Khu Trung tâm thành phố mới (phường Bình Dương): 500 quả pháo hoa nổ tầm cao, 60 giàn pháo hoa nổ tầm thấp; (3) Quảng trường Tam Thắng (phường Vũng Tàu): 500 quả pháo hoa nổ tầm cao, 60 giàn pháo hoa nổ tầm thấp.

Các điểm bắn pháo hoa tầm thấp gồm: (1) Công viên văn hóa Đầm Sen (phường Bình Thới): 90 giàn tầm thấp; (2) Tòa tháp SAIGON MARINA IFC (phường Sài Gòn): 90 giàn tầm thấp; (3) Khu Biệt thự Kim Long (cầu Rạch Đỉa, xã Nhà Bè): 90 giàn tầm thấp.

Việc lắp đặt trận địa pháo hoa tầm cao tại đầu hầm sông Sài Gòn được triển khai từ sáng sớm 31-12-2025.

Tại đầu hầm sông Sài Gòn được bố trí 1.260 quả pháo hoa tầm cao.

Lực lượng dân quân tự vệ địa phương phân loại pháo hoa (tầm cao, tầm thấp).

Từng quả pháo hoa được kiểm tra kỹ trước khi lắp đặt nhằm đảo bảo tuyệt đối chất lượng, khả năng khai hỏa.

Pháo hoa có đầy đủ kích thước, chủng loại và tầm bắn được các chiến sĩ chuẩn bị đưa vào bệ phóng.

Các chiến sĩ dân quân tự vệ hỗ trợ kiểm tra công tác đấu nối thiết bị kích nổ từ ống pháo qua đường truyền đến trung tâm điều khiển.

Pháo hoa tầm cao yên vị trong ống phóng chờ khai hỏa.

Các chiến sĩ đấu nối pháo hoa và hệ thống dẫn điện về trung tâm điều khiển cẩn thận, đảm bảo đúng quy trình, an toàn và chất lượng khai hỏa vào 0 giờ ngày 1-1-2026.