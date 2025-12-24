Đồng Nai bắn pháo hoa tại cầu Hóa An chào đón Tết Dương lịch 2026 24/12/2025 11:08

(PLO)- Tỉnh Đồng Nai tổ chức bắn pháo hoa chào năm 2026 tại cầu Hóa An, phường Trấn Biên với loại pháo tầm thấp.

Ngày 24-12, UBND tỉnh Đồng Nai thông báo về việc tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp chào đón Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Theo đó, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tổ chức bắn pháo hoa chào năm 2026 (Tết dương lịch) tại cầu Hóa An, phường Trấn Biên với loại pháo tầm thấp.

Thời gian bắn từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút ngày 1-1-2026 với thời lượng 15 phút.

Đây cũng là địa phương duy nhất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tổ chức bắn pháo hoa vào thời khắc đón chào năm mới 2026.

Về việc bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán Bính ngọ năm 2026, UBND tỉnh Đồng Nai giao Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì làm việc với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan thống nhất lựa chọn số lượng, địa điểm tổ chức bắn pháo hoa đảm bảo hợp lý, khoa học, an ninh và an toàn và báo cáo đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh trong tháng 12.