3 điểm bắn pháo hoa lễ Quốc khánh 2-9 tại Đồng Nai 27/08/2025 17:07

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, tỉnh sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt và bắn pháo hoa chào mừng vào tối 2-9 tại Công viên Quảng trường tỉnh (phường Tân Triều); hồ Suối Cam (phường Bình Phước) và xã Đại Phước.

Pháo hoa được bắn trong 15 phút, bắt đầu từ 21 giờ tối 2-9. Chương trình do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện.

Một chương trình nghệ thuật bắn pháo hoa tầm thấp tại Đồng Nai.

Trước thời điểm bắn pháo hoa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh phối hợp các xã tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt với sự tham dự của khoảng 250 đại biểu và nhân dân tại những điểm cầu

Ngoài ra, tỉnh Đồng Nai sẽ tổ chức các sự kiện như: Triển lãm thành tựu kinh tế-xã hội nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh; Ngày hội ẩm thực tỉnh Đồng Nai năm 2025 tại Khu Du lịch Bửu Long…

Theo Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai Lê Thị Ngọc Loan, việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 không chỉ tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân mà còn góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm với cộng đồng, xã hội.

"Đây cũng là dịp để ngành văn hóa, thể thao và du lịch thể hiện vai trò đồng hành cùng sự phát triển kinh tế - xã hội, lan tỏa tinh thần đoàn kết, khát vọng xây dựng Đồng Nai ngày càng giàu mạnh, văn minh, hiện đại", Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai cho biết thêm.