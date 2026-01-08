10 năm Đường Sách TP.HCM: Lưu hành gần 7 triệu bản sách, hơn 3.000 hoạt động tri thức 08/01/2026 13:43

(PLO)- Đường Sách TP.HCM kỷ niệm 10 năm, trở thành không gian văn hóa công cộng kiểu mẫu, lan tỏa tri thức và văn hóa đọc đến cộng đồng.

Ngày 8-1, Sở VH&TT TP.HCM phối hợp Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm hình thành và phát triển Đường sách TP.HCM (9-1-2016 - 9-1-2026).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, cho biết từ một tuyến đường giao thông thông thường, Đường Sách TP.HCM đã trở thành không gian văn hóa công cộng kiểu mẫu, biểu tượng tri thức và nhân văn giữa lòng đô thị năng động.

Ông Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. Ảnh: MẠNH HẢO

“Liền kề các di sản như Nhà thờ Đức Bà, Dinh Độc Lập, Bưu điện Thành phố, Đường Sách thu hút người dân địa phương và trở thành điểm đến văn hóa hấp dẫn du khách quốc tế. Bước sang giai đoạn 2026-2031, lễ kỷ niệm là dịp đánh giá vai trò chiến lược của Đường Sách trong phát triển ngành xuất bản và văn hóa đọc” - ông Phan Xuân Thủy cho hay.

Do đó, ông Phan Xuân Thủy đề nghị Hội Xuất bản Việt Nam tiếp tục đoàn kết các nhà xuất bản, phát hành, hợp tác với TP.HCM và địa phương, xây dựng cơ chế, giải pháp nâng cao chất lượng.

Đồng thời, TP.HCM cần xem Đường Sách là thiết chế văn hóa quan trọng, đầu tư hạ tầng và đời sống tinh thần, lan tỏa văn hóa đọc. Các sở, ngành phối hợp xây dựng nội dung sâu, coi Đường Sách là không gian thử nghiệm văn hóa đọc, chuyển đổi số, kết nối giáo dục, du lịch, công nghiệp văn hóa.

Cũng tại buổi lễ, ông Lê Hoàng, Giám đốc Đường Sách TP.HCM, cho biết trong 10 năm qua, Đường Sách đã lưu hành gần 7 triệu bản sách và tổ chức hơn 3.000 hoạt động đa dạng, từ giao lưu tác giả - tác phẩm, hội sách, triển lãm, biểu diễn văn hóa dân gian và đương đại, đến sân chơi tương tác, kỹ năng, trải nghiệm, cùng các chương trình hợp tác xuất bản trong nước và quốc tế.

Ông Lê Hoàng, Giám đốc Đường Sách TP.HCM. Ảnh: MẠNH HẢO

Bước vào giai đoạn mới, ông Lê Hoàng cam kết Đường Sách sẽ tiếp tục đổi mới tổ chức, mở rộng liên kết cộng đồng, ứng dụng công nghệ phù hợp, trở thành không gian tri thức sống động, nuôi dưỡng văn hóa đọc và khẳng định thương hiệu văn hóa đặc trưng của TP.HCM.

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM trao bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: HẢI NHI

﻿ Đường sách TP.HCM đã phát triển lên 30 gian hàng sách, quy tụ hơn 20 đơn vị xuất bản, phát hành văn hóa. Ảnh: HẢI NHI

Người dân tham quan triển lãm sách tại buổi lễ kỷ niệm. Ảnh: HẢI NHI