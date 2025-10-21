Khu Chợ Nga gần Đường sách TP.HCM: Chỉ hoạt động chính thức khi có giấy phép 21/10/2025 20:02

(PLO)- Đại diện Viễn thông TP.HCM khẳng định Chợ Nga chỉ bắt đầu kinh doanh chính thức khi có đầy đủ giấy phép của cơ quan chức năng cấp.

Trong khuôn khổ buổi họp diễn ra do Sở VH&TT TP.HCM tổ chức vào ngày 21-10, bên cạnh vấn đề về bãi giữ xe thì câu chuyện kinh doanh xung quanh khu vực đường sách TP.HCM như Chợ Nga… kinh doanh các loại hình không phải văn hoá gây ảnh hưởng đến không gian văn hoá cũng được ra để bàn luận.

Cuộc họp tại Sở VH&TT TP.HCM vào ngày 21-10. Ảnh: V.HÀ

Chợ Nga vẫn chưa hoạt động

Phát biểu tại đây, ông Trần Anh Vy, Trưởng phòng Đầu tư của Viễn thông TP.HCM (VTTP), cho biết liên quan đến phản ánh về hoạt động kinh doanh của VNPT và không gian văn hoá đọc tại đường sách TP.HCM, các bên đã trao đổi tại cuộc họp do Sở Công Thương chủ trì. Sở đã tổng hợp ý kiến và sẽ có phản hồi chính thức.

Hoạt động kinh doanh trên đường hai Bà Trưng gần đường sách TP.HCM. Ảnh: V. HÀ

Liên quan đến thông tin về Chợ Nga nằm giữa đường Hai Bà Trưng và Nguyễn Văn Bình (nơi có Đường sách), ông Trần Anh Vy, Trưởng phòng Đầu tư VNPT TP.HCM, cho biết khu vực này chưa chính thức hoạt động và sẽ chỉ được phép kinh doanh khi hoàn tất các thủ tục theo quy định.

Về việc treo bảng tên Chợ Nga gây hiểu nhầm, ông Vy giải thích đây chỉ là tên doanh nghiệp kinh doanh trong khu vực, không phải tên một khu chợ. Sau khi tiếp thu phản ánh từ báo chí và cơ quan chức năng, VNPT đã tháo gỡ các bảng tên này.

Trước ý kiến cho rằng một số cửa hàng tại đây đã mở và buôn bán dù chưa được cấp phép, ông Vy cho biết

"Mở cửa là để thông thoáng việc đi lại, đảm bảo PCCC và an ninh… còn nếu như việc buôn bán diễn ra mọi người có thấy thì mọi người cứ quay phim chụp ảnh phản ánh về thì chúng tôi sẽ ghi nhận chấn chỉnh. Tuy nhiên phía VNPT khẳng định vẫn chưa cho hoạt động bất kỳ gì tại đây" - ông Vy nhấn mạnh.

Ông cũng đề nghị các bên cần liên hệ trực tiếp với văn phòng đầu mối của VNPT để được cung cấp thông tin đầy đủ hơn.

Bảng tên Chợ Nga trước và sau khi được gỡ bỏ. Ảnh: THUÝ HUỲNH

Kinh doanh phải hài hoà với không gian di sản

Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó giám đốc Sở VH&TT TP.HCM, cho biết Đường sách TP.HCM là mô hình đường sách thành công của cả nước sau 10 năm hoạt động.

Đường sách TP.HCM không chỉ là không gian phát triển văn hóa đọc của TP.HCM mà còn là một điểm đến du lịch đặc biệt, gắn với tri thức.

Liên quan đến việc cải tạo khu vực 125 Hai Bà Trưng trở thành không gian kinh doanh mới, ông Nguyễn Ngọc Hồi cho biết đã tổ chức cuộc họp và đề nghị 'Hãy làm những gì pháp luật không cấm'.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó giám đốc Sở VH&TT TP.HCM phát biểu. Ảnh: V. HÀ

"Chúng tôi khuyến khích việc phát triển, mở rộng không gian, đặc biệt là không gian Đường sách và các không gian xung quanh.

Như Sở đã có ý kiến, đây là ‘vùng lõi của vùng di sản’, gắn với các công trình tiêu biểu như Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện TP, Nhà hát TP... Việc phát triển cần hài hòa với không gian di sản hiện hữu" - ông Nguyễn Ngọc Hồi nói.

Ông Hồi cũng nhấn mạnh việc cải tạo khu vực 125 Hai Bà Trưng thành không gian kinh doanh mới phải phù hợp với định hướng phát triển của đường sách. Nếu kinh doanh các mặt hàng như ấn phẩm, quà lưu niệm, sản phẩm văn hóa... thì đó là điều đáng khuyến khích.

Từ đó, ông Hồi đề nghị Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Công Thương TP.HCM... khi cấp phép cần đảm bảo đúng quy định pháp luật, đồng thời cân nhắc yếu tố hài hòa với không gian văn hóa, không gian di sản.

"Các đơn vị trực tiếp triển khai phải tuân thủ tinh thần này để tránh tạo dư luận không tích cực, làm ảnh hưởng đến không gian văn hóa – đặc biệt là thương hiệu Đường sách TP.HCM đã được gầy dựng suốt 10 năm qua" - ông Hồi chia sẻ.

Phó Giám đốc Sở VH&TT cũng cho rằng dư luận sẽ tiếp tục theo dõi sự việc, vì vậy các đơn vị liên quan cần nỗ lực để mang đến trải nghiệm tích cực cho người dân và du khách.

"Mọi người sẽ thấy không gian văn hóa được mở rộng – không chỉ của đường sách TP.HCM mà còn của cả khu vực xung quanh – góp phần xây dựng một điểm đến mới cho thành phố" - ông Hồi nhấn mạnh.