Sản phụ sinh non trên tàu hỏa SE4 an toàn, cả tàu vỡ òa vui mừng 11/01/2026 10:59

(PLO)- Một bé trai sinh non đã chào đời an toàn ngay trên tàu hỏa SE4 trong hành trình từ TP.HCM ra Hà Nội, người thân và hành khách vỡ òa vui mừng.

Sáng 11-1, Bệnh viện Đa khoa Quang Thành (tỉnh Nghệ An) cho biết bé trai được sinh trên tàu SE4 hỏa nhập viện trong tình trạng sinh non tháng, nhẹ cân.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ đã tiến hành ủ ấm, hỗ trợ thở oxy và tiêm phòng uốn ván cho trẻ. Hiện sức khỏe của hai mẹ con ổn định nhưng vẫn cần tiếp tục theo dõi tại bệnh viện.

Bé trai chào đời an toàn trên tàu hỏa SE4. Ảnh: V.TRÍ

Trước đó, vào khoảng 23 giờ 5 phút đêm 10-1, tàu hỏa SE4 trên hành trình từ TP.HCM ra Hà Nội, khi đi qua địa phận Nghệ An thì sản phụ Lê Thị Tuyết Ngân (quê Tây Ninh), nằm tại giường số 26, toa 10, bất ngờ chuyển dạ. Thời điểm này, chị Ngân đang mang thai tuần thứ 34 và cùng chồng là anh Đỗ Nguyễn Anh Hoàng ra quê nội ở tỉnh Hưng Yên chờ sinh.

Nhận được tin báo, Trưởng tàu Trần Văn Trí lập tức chỉ đạo nhân viên mang dụng cụ y tế xuống hỗ trợ, đồng thời phát loa tìm hành khách có chuyên môn y tế. Tàu cũng được xin dừng khẩn cấp tại ga Cầu Giát và thông báo cho y tế địa phương bố trí xe cấp cứu chờ sẵn.

Sản phụ và con được đưa đến bệnh viện gần nhất là Bệnh viện Đa khoa Quang Thành. Ảnh: V.TRÍ

Khu vực giường của sản phụ nhanh chóng được quây lại thành “phòng sinh dã chiến”. Nữ tiếp viên Trương Thị Yến Trâm cùng hai hành khách có chuyên môn y tế đã hướng dẫn sản phụ cách thở, chuẩn bị nước nóng và khăn ấm để hỗ trợ ca sinh.

Đến 23 giờ 34 phút, khi tàu vừa vào ga Cầu Giát, bé trai cất tiếng khóc chào đời, nặng 2,1 kg. “Tình huống rất khẩn cấp do sản phụ sinh non, lại là con đầu lòng. Khi em bé cất tiếng khóc, cả toa tàu như vỡ òa”, chị Trương Thị Yến Trâm kể.

Hiện sức khỏe của bé trai ổn định. Ảnh: V.TRÍ

Ngay sau đó, tổ tàu hỗ trợ đưa hai mẹ con xuống ga và chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Quang Thành, cách ga hơn 1 km để tiếp tục chăm sóc y tế. Sau khoảng 30 phút dừng tàu xử lý sự cố y tế, tàu SE4 tiếp tục hành trình vào lúc 0 giờ 6 phút ngày 11-1.

Chia sẻ sau sự việc, anh Đỗ Nguyễn Anh Hoàng cho biết gia đình rất xúc động trước sự hỗ trợ kịp thời của nhân viên đường sắt và các hành khách. “Nếu không có mọi người giúp đỡ, vợ con tôi khó có thể được an toàn”, anh Hoàng nói.