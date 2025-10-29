Hai y sỹ băng rừng vượt núi sạt lở đỡ đẻ thành công cho sản phụ 29/10/2025 16:01

Sáng 29-10, y sĩ Hồ Thị Hiếu và y sỹ Hồ Xuân Bằng, công tác tại Trạm Y tế xã Trà Tập (điểm Trà Cang), TP Đà Nẵng đã vượt hơn 5 km đường rừng núi đến tận nhà sản phụ Hồ Thị Nhi (21 tuổi, ở nóc Mộ Lang, thôn 5) để hỗ trợ sinh nở.

Em bé chào đời sau khi được hai y sỹ đỡ đẻ tại nhà.

Việc đi lại để đến nhà sản phụ diễn ra trong điều kiện thời tiết và giao thông hết sức khó khăn do sạt lở.

Trước đó, mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường bị chia cắt, sạt lở làm người dân không thể tiếp cận trạm y tế.

Nhận được tin báo, y sĩ Hồ Thị Hiếu và y sỹ Hồ Xuân Bằng đã khẩn trương mang theo đầy đủ dụng cụ, thuốc men cần thiết, băng rừng vượt suối đến nhà chị Nhi.

Nhờ sự tận tâm và chuyên môn vững vàng, ca sinh được thực hiện an toàn. Bé gái chào đời tại nhà một cách khỏe mạnh, nặng 3,2 kg, mẹ tròn con vuông.