Công an vào cuộc xử lý 'hét giá' dịch vụ cứu hộ trong lũ ở Huế 29/10/2025 15:46

(PLO)- Trước các phản ánh trên mạng xã hội về tình trạng 'hét giá' ghe, đò và dịch vụ cứu hộ tại Huế, Công an TP Huế đã chỉ đạo rà soát, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

Những ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền nhiều thông tin, hình ảnh kèm bức xúc của người dân về tình trạng "chặt chém", nâng giá các dịch vụ cứu hộ, di tản trong lúc mưa lũ đang diễn biến phức tạp tại Huế.

Nhiều người phản ánh các dịch vụ cứu hộ, thuê thuyền đi bị chặt chém.

Theo phản ánh, nhiều chủ ghe, đò đã hét giá các chuyến đi di tản khỏi vùng ngập sâu lên đến vài trăm ngàn, thậm chí cả triệu đồng. Không chỉ vậy, các dịch vụ cẩu kéo ô tô bị ngập nước cũng bị đẩy giá lên cao một cách bất thường.

Nhiều ý kiến gọi đây là hành vi “ăn trên cái khó khăn của đồng bào”, gây phẫn nộ dư luận. Đáng nói, có thông tin cho rằng ngay cả các đoàn thiện nguyện đến cứu trợ cũng trở thành nạn nhân của thói "chặt chém" này.

Nhiều người phản ánh tình trạng chặt chém dịch vụ cứu hộ và thuê thuyền đi.

Liên quan đến vấn đề này, Ban Giám đốc Công an TP Huế đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và Công an các xã, phường khẩn trương rà soát, xác minh.

Hành vi lợi dụng thiên tai để tăng giá, trục lợi bất chính không chỉ vi phạm nghiêm trọng về đạo đức, mà còn là hành vi vi phạm pháp luật về giá.