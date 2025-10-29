Mưa lớn ở thượng nguồn, nước sông Hương lên trở lại 29/10/2025 14:59

(PLO)- Mưa lớn trên thượng nguồn khiến nước lũ trên sông Hương, sông Bồ ở TP Huế lên trở lại.

Chiều 29-10, UBND TP Huế cho biết thượng nguồn đang có mưa to, mưa rất to khiến nước trên các sông lên trở lại.

Mực nước lũ trên sông Hương. Ảnh: Ứng dụng Hue-s.

Theo đó, đến 14 giờ cùng ngày, nước lũ trên sông Hương tại trạm Kim Long đạt 4,33 m, trên báo động 3 là 0,83 m; trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc đạt 4,72 m, trên báo động 3 là 0,22 m.

Tại thủy điện Hương Điền có lưu lượng đến hồ 3.624 m3/giây, về hạ du 3.458 m3/giây; hồ Tả Trạch nước đến hồ 5.725 m3/giây, về hạ du 2.420m3/giây.

Theo thông tin từ cơ quan khí tượng, trong 6 giờ qua, tính đến 14 giờ ngày 29-10, trên địa bàn TP Huế có mưa to đến rất to.

Đặc biệt, tại các xã Long Quảng, Nam Đông, Khe Tre, Lộc An, Phú Lộc, Chân Mây-Lăng Cô ghi nhận mưa đặc biệt to.

Số liệu đo được từ 8 giờ đến 14 giờ cùng ngày cho thấy lượng mưa rất lớn, như tại Thượng Nhật 129 mm, Hương Phú 170 mm, và Nam Đông lên đến 180 mm.

Nhiều nơi ở Huế vẫn còn ngập sâu trong nước lũ.

Dự báo trong 6 giờ tới, từ 14 giờ đến 20 giờ ngày 29-10, toàn TP Huế tiếp tục có mưa to, mưa rất to; lượng mưa phổ biến được dự báo 50-100 mm, có nơi trên 120 mm.

Riêng các xã Long Quảng, Nam Đông, Khe Tre, Lộc An, Phú Lộc và Chân Mây - Lăng Cô được dự báo có mưa đặc biệt to, tổng lượng mưa có thể đạt 80-150 mm, có nơi trên 200 mm.

Cơ quan dự báo khí tượng thủy văn cảnh báo người dân cần đặc biệt đề phòng mưa có cường suất rất lớn (trên 70 mm/1 giờ), có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá nghiêm trọng tại các vùng đồi núi.

Tình trạng ngập lụt trên diện rộng, đặc biệt là tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, cũng đã được cảnh báo. Các cơ quan chức năng, người dân cần chủ động các biện pháp phòng tránh, ứng phó.