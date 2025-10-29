Cứu người trong lũ dữ ở Huế: 'Chị cố lên, đừng ngủ nhé' 29/10/2025 09:01

(PLO)- 'Chị cố lên, đừng ngủ nhé' câu nói của Trưởng công an Phường An Cựu, TP Huế khi hỗ trợ một bệnh nhân vượt lũ dữ đến bệnh viện đã để lại nhiều xúc động.

Tối 28-10, trong khi nhiều khu vực tại TP Huế vẫn chìm trong nước lũ, lực lượng công an, quân đội vẫn dầm mình vượt lũ dữ di chuyển, tiếp tế cho người dân.

'Chị cố lên, đừng ngủ nhé'

Phường An Cựu là một trong những vùng ngập nặng nhất. Đêm 28-10, nhận tin báo một trường hợp khẩn cấp tại kiệt 1, đường Hoàng Quốc Việt, Thiếu tá Nguyễn Tấn Phước, Trưởng Công an phường An Cựu, lập tức cùng đồng đội dùng thuyền phao tiếp cận.

CLip: Cứu người trong lũ dữ ở Huế: 'Chị cố lên, đừng ngủ nhé'

Vượt lũ dữ, đội cứu hộ đã tiếp cận được một người phụ nữ bị cao huyết áp, chảy máu mũi liên tục, tình trạng rất nguy cấp. Lực lượng công an lập tức đưa nạn nhân lên thuyền để cấp cứu.

Giữa đêm mưa lạnh, dòng nước lũ chảy xiết, nhận thấy người phụ nữ có dấu hiệu lịm đi, Thiếu tá Phước liên tục cúi xuống động viên "Chị cố lên, gần tới bệnh viện rồi, chị đừng ngủ nhé". Những lời động viên này đã gây xúc động cho nhiều người và như tiếp thêm sức mạnh cho người phụ nữ.

Trao đổi với PV, Thiếu tá Nguyễn Tấn Phước, Trưởng Công an phường An Cựu (TP Huế), cho biết tối 28-10, trực ban của phường nhận được tin báo về một trường hợp nguy kịch tại kiệt 1, đường Hoàng Quốc Việt.

Lực lượng chức năng phường An Cựu vượt lũ đưa người phụ nữ đến bệnh viện.

Nạn nhân là một phụ nữ có tiền sử bệnh tim, cao huyết áp, đang trong tình trạng chảy máu mũi và miệng liên tục, rất nguy kịch.

Ngay lập tức, Công an phường đã báo cáo Chủ tịch phường. Một tổ công tác gồm bốn người (ba công an và Chánh văn phòng UBND phường) đã dùng thuyền phao vượt lũ đến nhà của bệnh nhân.

"Khu vực đó ngập sâu, nước chảy xiết, căn nhà bị cô lập hoàn toàn. Tổ công tác đã tiếp cận căn nhà, hỗ trợ thức ăn và đưa hai vợ chồng nạn nhân "vượt sông" để đến bệnh viện" - Thiếu tá Phước thông tin.

Tuy nhiên, giữa mênh mông biển nước, việc đi lại rất khó khăn. Khi thấy người phụ nữ có dấu hiệu lịm dần, Thiếu tá Phước đã liên tục cúi xuống động viên để giúp chị tỉnh táo.

Khi thuyền đến đường Hai Bà Trưng, lực lượng cứu hộ đã liên hệ với một cán bộ Cảnh sát giao thông đang trực gần đó để phối hợp, đưa người phụ nữ vào khoa cấp cứu Bệnh viện Trung ương Huế kịp thời.

Theo Thiếu tá Phước, cũng trong đêm 28-10, tổ công tác tiếp tục cứu hộ một gia đình có cháu nhỏ 2 tuổi bị hen suyễn tại một khu vực vùng thấp.

Đặc biệt, vào lúc 2 giờ sáng (ngày 29-10), khi vừa đưa cháu bé 2 tuổi đi xong, tổ công tác phát hiện một trường hợp nguy cấp khác. Đó là một cô gái 18 tuổi bị đau ruột thừa.

"Cô gái này đi từ khu vực Phú Lộc lên Huế để chữa bệnh thì bị kẹt lại tại đường An Dương Vương do nước lũ. Tổ công tác đã nhanh chóng hỗ trợ, đưa cô gái đến Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu" - Thiếu tá Phước nói.

Cứu kịp thời bốn người bị nước lũ cuốn trôi

Sáng 29-10, ông Phan Trọng Nghĩa, Chủ tịch UBND phường Hoá Châu (TP Huế), cho biết tính đến hết ngày 28-10, lực lượng ứng trực tại phường phối hợp cùng người dân đã cứu vớt kịp thời bốn người bị nước lũ cuốn trôi trên địa bàn.

Lực lượng chức năng ứng cứu kịp thời nhiều người bị nước lũ cuốn trôi.

Theo ông Nghĩa, trường hợp gần nhất là vào khoảng 21 giờ 30 ngày 27-10. Sau khi nhận tin báo có người bị nạn tại TDP Tây Thành, lực lượng ứng trực tại trụ sở Đảng ủy phường (gồm Công an phường và ông Huỳnh Từ, người dân địa phương) đã nhanh chóng dùng ca nô tiếp cận hiện trường, tổ chức tìm kiếm cứu nạn.

Sau thời gian nỗ lực tìm kiếm giữa đêm lũ, lực lượng cứu hộ đã kịp thời cứu được hai người gồm anh NTT và anh TH (cùng trú tại thôn Tân Xuân Lai, xã Quảng Điền). Qua xác minh, cả hai đi bắt chim thì không may gặp nước lũ dâng cao và bị cuốn trôi.

Sau khi được cứu, anh T tỉnh táo trở lại. Riêng anh H bị đuối sức, được lực lượng chức năng sơ cấp cứu và chăm sóc tại trụ sở phường. Đến 24 giờ cùng ngày, sức khỏe của anh H đã hồi phục.

"Hành động kịp thời của lực lượng ứng trực cùng người dân đã góp phần đảm bảo an toàn tính mạng cho người gặp nạn giữa thời điểm mưa lũ diễn biến phức tạp", ông Nghĩa nhận định.