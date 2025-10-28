Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo khắc phục mưa lũ ở Huế 28/10/2025 21:18

(PLO)- Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà có buổi làm việc với lãnh đạo TP Huế về công tác khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Tối 28-10, chủ trì cuộc họp khẩn tại TP Huế về khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhận định tình hình là "rất nghiêm trọng" khi 32/40 xã, phường đã bị ngập.

Phó Thủ tướng đặc biệt cảnh báo về nguy cơ mất điện, mất sóng viễn thông, khiến mọi phương tiện, app công nghệ đều "vô hiệu" ảnh hưởng đến việc tiếp nhận thông tin của người dân.

Nguy cơ sạt lở trong nhiều giờ tới

Báo cáo tại cuộc họp, ông Phan Thiên Định, Chủ tịch UBND TP Huế đã báo cáo về diễn biến mưa lũ, quá trình vận hành hồ đập trên địa bàn và những thiệt hại nghiêm trọng do mưa lũ gây ra.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu tại buổi làm việc tại TP Huế về hướng khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Ông Định cho biết có 32/40 xã phường của địa phương bị ngập, ở Quần thể di tích Cố đô Huế như Đại Nội bị ngập khoảng 1 mét, một số khu lăng tẩm cũng ngập sâu từ 1 đến 1,8 mét và đã xuất hiện sạt lở tại một số công trình.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Môi trường, cho biết đây là kỷ lục "lớn nhất ở Việt Nam từ trước đến nay", có thời điểm lượng mưa 24 giờ ở Huế "đứng thứ nhì thế giới".

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp dự báo, trong 12-24 giờ tới, khả năng lại có mưa khiến nước lũ tăng chậm. Ông cảnh báo từ ngày 30 đến 31-10, khu vực này sẽ đón một đợt mưa mới, nên phải hết ngày 31 mới hy vọng hết lũ.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường cảnh báo về nguy cơ sạt lở đất ở Huế và Đà Nẵng là "rất cao" trong 6 đến 12 giờ tới. Như vậy thời gian sạt lở sẽ nguy cơ xảy ra vào tối hôm nay.

Khẩn trương hỗ trợ người dân

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá cao những nỗ lực của chính quyền thành phố Huế, việc vận hành điều tiết lũ liên hồ... Đồng thời, chỉ ra vấn đề đảm bảo thông tin liên lạc và nguồn điện.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác thăm các hộ dân ở khu vực ngập lũ.

Theo Phó Thủ tướng, nếu mạng viễn thông mất, mất điện thêm vài ngày nữa thì lúc đó, tất cả những gì mà tiên tiến nhất về công nghệ cũng không đến được với người dân. Nên các cơ quan liên quan và các nhà mạng cần ngồi lại để có giải pháp.

Phó Thủ tướng chỉ đạo và yêu cầu chính quyền địa phương phải rà soát, đánh giá tình hình, trên cơ sở bản đồ các vùng nguy cơ cao để khoanh vùng và có biện pháp tiếp tục di dời dân.

Phó Thủ tướng chỉ đạo, trong những ngày tới, các lực lượng tập trung tối đa nguồn lực cùng hỗ trợ người dân để khắc phục hậu quả của mưa lũ, đặc biệt là vệ sinh môi trường.

"Sau lũ lụt, trời nắng lên là đến vấn đề vệ sinh môi trường... Chúng ta để chậm một ngày là nó sinh ra những bệnh tật mà mình không thể lường được, dịch bệnh rất nguy hiểm", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Về giải pháp lâu dài, lãnh đạo TP Huế và Thứ trưởng Bộ NN&MT thống nhất với đề xuất của TP Huế, yêu cầu các cơ quan tiếp tục nghiên cứu xây dựng thêm hồ chứa nước Ô Lâu Thượng và nâng cao trình đập hồ Tả Trạch, để tăng khả năng cắt lũ.

Phó Thủ tướng cũng cho rằng đây là dịp để "thử thách chính quyền 2 cấp, thử thách vận hành của mô hình mới", từ đó đánh giá, rút kinh nghiệm để xây dựng tư duy quy hoạch, phát triển thành phố thích ứng, bền vững với biến đổi khí hậu.