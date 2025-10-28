Ấm lòng cảnh đoàn xe tải, container lập 'hàng rào' chắn lũ giúp người đi xe máy ở Huế 28/10/2025 12:37

(PLO)- Thấy người dắt bộ xe máy khó khăn chống chọi với nước lũ đang chảy xiết, hàng loạt xe container lập 'hàng rào' chắn lũ giúp người đi xe máy ở Huế

Sáng 28-10, một đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại hành động đẹp của nhóm tài xế xe tải, container đã chủ động dừng xe, làm "hàng rào" chắn dòng nước xiết để giúp một người đi xe máy qua đoạn ngập an toàn trên Quốc lộ 1A qua TP Huế.

Ấm lòng cảnh đoàn xe tải, container lập 'hàng rào' chắn lũ giúp người đi xe máy ở Huế.

Theo nội dung đoạn clip dài hơn 1 phút, mưa lớn khiến một đoạn Quốc lộ 1A bị ngập sâu, nước chảy xiết và rất nguy hiểm.

Khi một người đàn ông đi xe máy cố gắng di chuyển qua đoạn ngập, anh đã bị dòng nước mạnh đẩy nghiêng xe, loạng choạng suýt ngã.

Đúng lúc đó, nhiều xe container và xe tải ở làn đường đối diện đã chủ động dừng lại, nối đuôi nhau tạo thành một "hàng rào" vững chãi.

Hành động này đã làm giảm tốc độ dòng chảy, giúp người đàn ông đẩy xe máy qua khu vực nguy hiểm an toàn.

Chủ nhân đoạn clip cho biết, sự việc xảy ra vào chiều 27-10. Vị trí quay tại đoạn Quốc lộ 1A qua khu vực phường Hương Trà, TP Huế.

Hình ảnh trên sau khi được chia sẻ đã khiến nhiều người xúc động, bày tỏ sự cảm phục tấm lòng tương thân tương ái của các tài xế giữa mưa lũ miền Trung.