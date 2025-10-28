Đợt mưa lớn lần này ở Huế là bất thường và ngoài dự đoán 28/10/2025 09:06

(PLO)- Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế nhận định mưa lũ ở Huế tiếp tục diễn biến rất phức tạp trong vài ngày tới.

Sáng 28-10, trao đổi với PLO, ông Nguyễn Đình Đức, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế, cho biết tình hình mưa lũ ở Huế vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp.

Mưa lớn sẽ tiếp diễn

Theo ông Nguyễn Đình Đức, mực nước sông Hương hiện đang ở mức 4,6 m, cao hơn mức báo động 3 (BĐ3) là 1,1 m. Sông Bồ cũng đang ở mức cao hơn báo động 3.

Ông Nguyễn Đình Đức, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế, nhận định mưa lũ ở Huế diễn biến còn phức tạp.

Trong khi đó, dự báo ngày hôm nay (28-10) và những ngày tới vẫn tiếp tục có mưa lớn, lượng mưa có thể đạt 200-400 mm.

"Như vậy, diễn biến ngập lụt ở TP Huế sẽ còn rất phức tạp và kéo dài" - ông Đức nhận định và cho biết tình trạng ngập sâu khiến cả thành phố đang như chìm trong biển nước, gây rất nhiều khó khăn cho di chuyển, đi lại và công tác hỗ trợ người dân.

Giám đốc Sở NN&MT TP Huế cũng thông tin, theo dự báo của Khí tượng Thủy văn, khả năng từ trưa nay, mực nước sông Bồ sẽ bắt đầu rút xuống dưới báo động 3.

Nhiều nơi vẫn đang ngập sâu, diễn biến mưa lũ ở Huế vẫn còn phức tạp.

Tuy nhiên, phải đến tối nay, mực nước trên sông Hương mới có thể xuống xấp xỉ mức báo động 3.

Dự báo sau đợt này, từ sau ngày 28 đến 30-10, sẽ có thêm một đợt mưa nữa. "Chúng tôi lường trước tình huống sẽ còn gặp khó khăn và phải tính toán các phương án dài hạn, dài hơi hơn" - theo ông Đức.

Lũ sông Bồ cao hơn lịch sử

So sánh với trận lũ lịch sử năm 1999, ông Nguyễn Đình Đức cho biết đợt mưa này có lượng mưa cao hơn năm 1999 nhưng thời gian mưa tập trung và ngắn hơn, khiến cường suất mưa rất cao.

Nhiều nơi ở TP Huế vẫn đang ngập sâu trong nước lũ.

Một điểm khác biệt lớn, theo ông Đức, mưa lần này tập trung chủ yếu ở miền núi, vùng núi, trong khi đồng bằng lại ít hơn. "Do vậy, lượng nước về rất tập trung và đột ngột" - ông Đức phân tích.

Về đỉnh lũ, Giám đốc Sở NN&MT TP Huế thông tin ở sông Bồ, đợt này cao hơn so với 1999 rất nhiều. Còn ở sông Hương thấp hơn 1999 nhưng cao hơn mức lũ năm 2020 (mức lũ sau khi có các hồ chứa).

Ông Đức cũng nhận định đợt mưa lớn này là bất thường và ngoài dự đoán.