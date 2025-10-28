Lũ trên sông Hương trên báo động 3 và xuống rất chậm, trung tâm TP Huế vẫn ngập sâu 28/10/2025 06:22

(PLO)- Lũ trên sông Hương, sông Bồ ở TP Huế vẫn đang mức trên báo động 3, nước xuống rất chậm.

Theo Đài Khí tượng thủy văn TP Huế, sáng 28-10, lũ trên các sông ở TP Huế đang xuống chậm, vẫn còn ở mức rất cao. Đặc biệt, sông Hương tại trạm Kim Long đang trên mức báo động 3 hơn 1 m.

Lúc 4 giờ sáng 28-10, mực nước sông Hương tại trạm Kim Long đo được 4,61 m, vẫn trên báo động 3 hơn 1 m; trên sông Bồ, mực nước tại trạm Phú Ốc 4,67 m, trên báo động 3.

Nhiều nơi tại TP Huế vẫn đang ngập sâu trong nước. Ảnh chụp sáng 28-10 trên đường Nguyễn Huệ, phường Thuận Hóa, TP Huế.

Theo ghi nhận của PV tại khu vực trung tâm TP Huế đến sáng nay, mưa đã giảm, nước lũ có dấu hiệu rút nhưng rất chậm. Theo một số người dân, mực nước lũ ở khu vực trung tâm TP Huế giảm 10- 20 cm so với thời điểm đỉnh lũ.

Cơ quan khí tượng dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên các sông tiếp tục xuống chậm. Mực nước trên sông Hương vẫn sẽ duy trì ở mức rất cao, trên báo động 3. Trong khi đó, sông Bồ sẽ xuống dưới mức báo động 3.

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, lũ tiếp tục xuống, sông Hương được dự báo rút xuống mức báo động 3 và sông Bồ còn trên báo động 2.

Hiện tại, cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ tại Huế vẫn ở cấp 3.

Tình trạng ngập lụt diện rộng, nghiêm trọng vẫn đang kéo dài ở vùng hạ lưu các sông, các vùng trũng thấp và nhiều khu đô thị.

Cơ quan chức năng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi.