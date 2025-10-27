Còi cảnh báo thiên tai hú vang khi lũ dâng cao ở Huế 27/10/2025 10:59

(PLO)- TP Huế liên tục kích hoạt hệ thống còi hú cảnh báo thiên tai đến người dân do mưa lớn, nước trên các sông dâng cao.

Sáng 27-10, hệ thống còi hú cảnh báo thiên tai tại TP Huế tiếp tục hú vang, cảnh báo khi lũ trên sông Hương, sông Bồ vượt báo động 2, cảnh báo sẽ vượt báo động 3.

Trước đó, từ 18 giờ ngày 26-10, hệ thống này được kích hoạt đồng loạt lần đầu tiên trong năm nay để cảnh báo lũ lớn.

Còi báo động thiên tai hú vang từ sáng ở Huế.

Theo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP Huế, hệ thống gồm bốn còi hú được lắp đặt tại các tòa nhà cơ quan nhà nước, gồm tòa nhà hành chính TP Huế, Công ty Khai thác thủy lợi Huế, tại Hương Trà, Quảng Điền.

Clip: Hệ thống còi hú cảnh báo thiên tại tại TP Huế.

Hệ thống được vận hành tự động từ xa qua mạng wifi do Trung tâm Giám sát- điều hành đô thị thông minh (HueIOC) điều khiển, hoặc vận hành thủ công tại chỗ khi mất liên lạc.

Theo quy chế, lãnh đạo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự là người ra lệnh phát tín hiệu khi có tình huống bão, lũ, ngập lụt. Tín hiệu cảnh báo được quy định thống nhất toàn TP.

Còi hú sẽ báo động khi có bão hoặc áp thấp nhiệt đới, lũ vượt báo động 2 hoặc có khả năng đạt báo động 3, lũ vượt báo động 3, bão khẩn cấp hoặc sóng thần. Mỗi tình huống trên sẽ có số hồi hú và số lần lặp lại.