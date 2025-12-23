Phong tỏa tài sản của vợ chồng tổng giám đốc Tập đoàn Phúc Hoàng Nguyên 23/12/2025 13:52

(PLO)- Trước đó, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Đình Nam, Tổng Giám đốc công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Hoàng Nguyên, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng vừa có công văn gởi các tổ chức hành nghề công chứng và các văn phòng thừa phát lại trên địa bàn tỉnh liên quan đến Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Hoàng Nguyên (TP Đà Nẵng).

Công an thi hành lệnh bắt Nguyễn Đình Nam.

Theo đó, Sở Tư pháp tỉnh nhận được công văn của Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Lạng Sơn yêu cầu cung cấp chứng cứ, đồ vật, tài liệu, dữ liệu điện tử và ngăn chặn tẩu tán, chuyển hóa, dịch chuyển tài sản trong vụ án hình sự xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Hoàng Nguyên.

Sở Tư pháp đề nghị các tổ chức hành nghề công chứng; văn phòng thừa phát lại rà soát, cung cấp vi bằng mua bán bất động sản, tài sản; hợp đồng công chứng, tạm dừng giao dịch chuyển nhượng tài sản đối với 4 người có liên quan.

Văn bản phúc đáp và tài liệu gửi về Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn, địa chỉ: Số 15 Hoàng Văn Thụ, phường Lương Văn Tri, tỉnh Lạng Sơn.

Được biết, yêu cầu trên liên quan đến Nguyễn Đình Nam (46 tuổi, trú tại đường Lê Độ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) là Tổng Giám đốc công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Hoàng Nguyên.

Cuối tháng 11-2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Đình Nam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Đình Nam tại cơ quan điều tra.

Quá trình điều tra đã xác định Nam lợi dụng chức danh Tổng Giám đốc công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Hoàng Nguyên để đưa ra thông tin rằng doanh nghiệp đang thi công Dự án nhà ở tại Khu đô thị gói số 8, Mỹ Gia, Vĩnh Thái, TP Nha Trang (cũ), tỉnh Khánh Hoà.

Nam quảng bá có 20 căn nhà liền kề được “hoán đổi” và đưa ra mức giá 3 tỉ đồng/căn cho người có nhu cầu, thấp hơn mức 3,3 tỉ đồng/căn theo thông tin mà đối tượng cung cấp. Tuy nhiên, thời điểm năm 2020, dự án Khu đô thị Mỹ Gia - Gói 8 chưa hoàn tất các thủ tục pháp lý, chưa đủ điều kiện ký hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định.

Đặc biệt là chủ đầu tư không ký hợp đồng mua bán nhà ở hoặc chuyển nhượng bất kỳ thửa đất, căn nhà nào cho công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Hoàng Nguyên.

Bằng cách này, Nguyễn Đình Nam đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều bị hại lên đến hàng chục tỷ đồng.

Để phục vụ điều tra, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn đề nghị những ai là bị hại hoặc có liên quan trong vụ án khẩn trương liên hệ cung cấp thông tin để vụ án được điều tra, xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Được biết trong 4 cá nhân mà Cơ quan CSĐT yêu cầu ngăn chặn tẩu tán, chuyển hóa, dịch chuyển tài sản trong vụ án hình sự trên, ngoài bị can Nam còn có vợ của Nam và một cặp vợ chồng khác cùng ngụ TP Đà Nẵng.