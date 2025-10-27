Chùm ảnh: Mưa cực lớn ở Huế, khẩn trương sơ tán dân ở vùng xung yếu

(PLO)- Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường, khu dân cư tại TP Huế bị ngập, lực lượng chức năng tổ chức sơ tán dân ở những khu vực xung yếu đến nơi an toàn.

Sáng 27-10, lũ trên các sông ở Huế tiếp tục dâng cao gây ngập nhiều nơi tại TP Huế, lực lượng chức năng tổ chức sơ tán dân ở những khu vực xung yếu đến nơi an toàn.

Cơ quan chức năng cảnh báo mực nước tại sông Hương và sông Bồ dự kiến sẽ tiếp tục lên và đạt trên mức báo động III.

Nhiều tuyến đường tại TP Huế﻿ bị ngập trong nước lũ.
Mưa lớn khiến nước dâng lên rất nhanh.
Nước tràn qua Đập Đá (đập ngăn giữa sông Hương và sông Như Ý) chảy xiết.
Nước lũ trên sông Hương dâng cao, dự báo đạt báo động III trong hôm nay.
Công tác sơ tán dân đang được khẩn trương thực hiện. Các địa phương đã sơ tán 265 hộ/730 khẩu tại các phường Hóa Châu, An Cựu, Thanh Thuỷ, Thuỷ Xuân, Dương Nỗ.
Chính quyền cũng đã rà soát, cập nhật phương án sẵn sàng sơ tán cho 10.132 hộ/32.697 khẩu tại các khu vực ven biển, đầm phá, khu vực trũng thấp và có nguy cơ sạt lở đất.
Công an xã Hưng Lộc hỗ trợ sơ tán người già, trẻ em ra khỏi vùng ngập lụt.
Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân kê cao đồ đạc, tài sản.
Nhiều tuyến đường tại Huế bị chia cắt do ngập lụt, sạt lở đất. Tại đường cao tốc La Sơn - Túy Loan lực lượng chức năng đã chặn đường, phân luồng phương tiện đi về QL1A.
Ông Nguyễn Vũ Quý, Giám đốc BQLDA đường Hồ Chí Minh cho biết lực lượng chức năng đang túc trực để khắc phục sự cố.
Mưa lớn đang tiếp diễn tại TP Huế, cơ quan chức năng cảnh báo mực nước trên sông Hương và sông Bồ dự kiến sẽ tiếp tục lên và đạt trên mức báo động III.

Ngày 27-10, Chủ tịch UBND TP Huế Phan Thiên Định đã ký ban hành công điện khẩn về việc chủ động ứng phó mưa lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất trên địa bàn.

Theo công điện, từ đêm 25-10 đến sáng 27-10, TP Huế có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến 250-450 mm. Một số nơi ghi nhận lượng mưa đặc biệt cao như Đỉnh Bạch Mã 1.426 mm, Khe Tre 700 mm. Trạm Nam Đông có lúc mưa 104.6 mm/giờ.

Dự báo đến ngày 29-10, mưa lớn tiếp tục, tổng lượng mưa phổ biến 250-500mm, có nơi trên 700 mm. Mực nước các sông Hương, sông Bồ dự báo lên trên mức báo động III.

Chủ tịch UBND TP Huế yêu cầu các sở, ban, ngành và các xã, phường triển khai công tác ứng phó theo phương châm “bốn tại chỗ”.

Trong đó, khẩn trương sơ tán dân đến nơi an toàn, ưu tiên nhóm dễ bị tổn thương (phụ nữ mang thai, người cao tuổi, trẻ em...).

Các chủ hồ đập thủy lợi, thủy điện phải tổ chức trực ban 24/24, vận hành an toàn. Bộ Chỉ huy Quân sự và Công an thành phố sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn.

