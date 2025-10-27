Chùm ảnh: Mưa cực lớn ở Huế, khẩn trương sơ tán dân ở vùng xung yếu

(PLO)- Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường, khu dân cư tại TP Huế bị ngập, lực lượng chức năng tổ chức sơ tán dân ở những khu vực xung yếu đến nơi an toàn.
Sáng 27-10, lũ trên các sông ở Huế tiếp tục dâng cao gây ngập nhiều nơi tại TP Huế, lực lượng chức năng tổ chức sơ tán dân ở những khu vực xung yếu đến nơi an toàn.
Cơ quan chức năng cảnh báo mực nước tại sông Hương và sông Bồ dự kiến sẽ tiếp tục lên và đạt trên mức báo động III.
Ngày 27-10, Chủ tịch UBND TP Huế Phan Thiên Định đã ký ban hành công điện khẩn về việc chủ động ứng phó mưa lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất trên địa bàn.
Theo công điện, từ đêm 25-10 đến sáng 27-10, TP Huế có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến 250-450 mm. Một số nơi ghi nhận lượng mưa đặc biệt cao như Đỉnh Bạch Mã 1.426 mm, Khe Tre 700 mm. Trạm Nam Đông có lúc mưa 104.6 mm/giờ.
Dự báo đến ngày 29-10, mưa lớn tiếp tục, tổng lượng mưa phổ biến 250-500mm, có nơi trên 700 mm. Mực nước các sông Hương, sông Bồ dự báo lên trên mức báo động III.
Chủ tịch UBND TP Huế yêu cầu các sở, ban, ngành và các xã, phường triển khai công tác ứng phó theo phương châm “bốn tại chỗ”.
Trong đó, khẩn trương sơ tán dân đến nơi an toàn, ưu tiên nhóm dễ bị tổn thương (phụ nữ mang thai, người cao tuổi, trẻ em...).
Các chủ hồ đập thủy lợi, thủy điện phải tổ chức trực ban 24/24, vận hành an toàn. Bộ Chỉ huy Quân sự và Công an thành phố sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn.