Chùm ảnh: Mưa cực lớn ở Huế, khẩn trương sơ tán dân ở vùng xung yếu 27/10/2025 09:53

(PLO)- Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường, khu dân cư tại TP Huế bị ngập, lực lượng chức năng tổ chức sơ tán dân ở những khu vực xung yếu đến nơi an toàn.

Sáng 27-10, lũ trên các sông ở Huế tiếp tục dâng cao gây ngập nhiều nơi tại TP Huế, lực lượng chức năng tổ chức sơ tán dân ở những khu vực xung yếu đến nơi an toàn.

Cơ quan chức năng cảnh báo mực nước tại sông Hương và sông Bồ dự kiến sẽ tiếp tục lên và đạt trên mức báo động III.

Nhiều tuyến đường tại TP Huế﻿ bị ngập trong nước lũ.

Mưa lớn khiến nước dâng lên rất nhanh.

Nước tràn qua Đập Đá (đập ngăn giữa sông Hương và sông Như Ý) chảy xiết.

Nước lũ trên sông Hương dâng cao, dự báo đạt báo động III trong hôm nay.

Công tác sơ tán dân đang được khẩn trương thực hiện. Các địa phương đã sơ tán 265 hộ/730 khẩu tại các phường Hóa Châu, An Cựu, Thanh Thuỷ, Thuỷ Xuân, Dương Nỗ.

Chính quyền cũng đã rà soát, cập nhật phương án sẵn sàng sơ tán cho 10.132 hộ/32.697 khẩu tại các khu vực ven biển, đầm phá, khu vực trũng thấp và có nguy cơ sạt lở đất.

Công an xã Hưng Lộc hỗ trợ sơ tán người già, trẻ em ra khỏi vùng ngập lụt.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân kê cao đồ đạc, tài sản.

Nhiều tuyến đường tại Huế bị chia cắt do ngập lụt, sạt lở đất. Tại đường cao tốc La Sơn - Túy Loan lực lượng chức năng đã chặn đường, phân luồng phương tiện đi về QL1A.

Ông Nguyễn Vũ Quý, Giám đốc BQLDA đường Hồ Chí Minh cho biết lực lượng chức năng đang túc trực để khắc phục sự cố.

Mưa lớn đang tiếp diễn tại TP Huế, cơ quan chức năng cảnh báo mực nước trên sông Hương và sông Bồ dự kiến sẽ tiếp tục lên và đạt trên mức báo động III.