Học sinh toàn TP Huế nghỉ học ngày 27-10 do mưa lớn 26/10/2025 19:00

(PLO)- Học sinh toàn TP Huế được nghỉ học trong ngày 27-10 để đảm bảo an toàn do mưa lớn.

Chiều 26-10, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP Huế cho biết đã có thông báo cho học sinh toàn thành phố nghỉ học trong ngày 27-10 để đảm bảo an toàn.

Đập Đá (đập ngăn giữa sông Hương và sông Như Ý) một "thước đo lũ" đối với người dân TP Huế đã bị nước tràn qua vào chiều 26-10.

Theo thông tin dự báo, trong 24 giờ qua (từ 15 giờ ngày 25-10 đến 15 giờ ngày 26-10), TP Huế có mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến 100-200 mm.

Dự báo từ 16 giờ ngày 26-10 đến 16 giờ ngày 28-10, TP Huế tiếp tục có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến 250-500 mm, có nơi trên 700 mm.

Một số khu vực đồng bằng, ven biển và vùng núi có khả năng xuất hiện lượng mưa đặc biệt lớn, cục bộ vượt 600-700 mm.

Từ trưa 28 đến 29-10, tại TP Huế tiếp tục có mưa to, mưa rất to. Mưa lớn còn diễn biến phức tạp trong những ngày cuối tháng 10 và đầu tháng 11. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn ở mức 1-2.

Ghi nhận trong chiều 26-10, mưa lớn diện rộng cùng với việc các hồ chứa điều tiết nước đã khiến một số tuyến đường vùng thấp trũng tại TP Huế bị ngập cục bộ, giao thông đi lại khó khăn.

Cơ quan chức năng cảnh báo mưa lớn có khả năng gây lũ quét, sạt lở ở vùng đồi núi và ngập lụt diện rộng ở vùng thấp trũng, hạ du các sông và khu vực nội đô.

Người dân cần đề phòng mưa với cường suất lớn (trên 70 mm/giờ và trên 150 mm/3 giờ) có thể gây ngập úng đô thị trên diện rộng.