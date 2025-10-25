Huế công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ biển 25/10/2025 16:12

(PLO)- Bão số 12 gây sạt lở bờ biển nghiêm trọng, khiến con đường độc đạo vào khu dân cư tại xã Phú Lộc, TP Huế có nguy cơ bị chia cắt hoàn toàn.

Ngày 25-10, UBND TP Huế cho biết tỉnh đã quyết định công bố tình huống khẩn cấp thiên tai để khắc phục thiệt hại sạt lở bờ biển đoạn qua thôn Tân An Hải, xã Phú Lộc.

Theo UBND TP Huế, do ảnh hưởng của bão số 12, bờ biển đoạn qua thôn Tân An Hải bị sạt lở rất nặng với chiều dài khoảng 500 m; biển đã xâm thực sâu vào đất liền 10-15 m, có nơi đến 20 m.

Một đoạn bờ biển tại xã Phú Lộc, TP Huế bị sạt lở.

Tình trạng xói lở đã ảnh hưởng trực tiếp đến tuyến giao thông, ăn sâu vào mép đường 0,5- 2 m. Đây là đường duy nhất đi vào khu vực dân cư Hải Bình thuộc thôn Tân An Hải, nơi hiện có 63 hộ gia đình với 190 người đang sinh sống.

Hiện nay, sóng biển vẫn đang dâng cao, có nguy cơ tiếp tục xói lở, gây hư hỏng, đổ sụp con đường, chia cắt toàn bộ khu dân cư.

Trước thực trạng trên, UBND TP Huế giao chủ tịch UBND xã Phú Lộc huy động lực lượng, phương tiện theo dõi thường xuyên tại hiện trường, xử lý gia cố, chống sạt lở bước đầu.

Đồng thời, xã Phú Lộc phải cắm biển cảnh báo, khoanh vùng nguy hiểm, bố trí lực lượng canh gác, hướng dẫn người dân qua lại đảm bảo an toàn; nghiêm cấm du khách tắm biển tại khu vực đang sạt lở.

UBND TP Huế giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn TP Huế chủ trì, khẩn trương lập phương án xử lý khẩn cấp chống sạt lở.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao khẩn trương thẩm định, thống nhất phương án. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tham mưu UBND TP Huế bố trí nguồn kinh phí để xử lý khẩn cấp.