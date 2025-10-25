Chợ nổi nổi tiếng nhất xứ Huế bị 20 tấn lục bình 'bao vây' bóp nghẹt

(PLO)- Chợ nổi Ngư Mỹ Thạnh ở đầm phá Tam Giang, một địa điểm du lịch cộng đồng nổi tiếng nhất xứ Huế dày đặc cây lục bình sau bão số 12.
Sáng 25-10, hàng chục người dân tại thôn Ngư Mỹ Thạnh (xã Đan Điền, TP Huế) đã chung sức dọn dẹp, đẩy lục bình để khơi thông dòng chảy trên phá Tam Giang và "giải cứu" chợ nổi nổi tiếng nhất xứ Huế.
Theo người dân, do ảnh hưởng của bão số 12 và mưa lớn trong hai ngày qua, lượng cây lục bình từ các nơi đổ về địa bàn thôn Ngư Mỹ Thạnh ước tính khoảng 20 tấn, "phong tỏa" cả một vùng phá Tam Giang.
Hàng chục người dân nỗ lực để khơi thông dòng chảy trên phá Tam Giang sau mưa lũ.
Một góc phá Tam Giang dày đặc cây lục bình.
Lục bình che kín mặt nước, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đi lại bằng ghe thuyền.
Lục bình trôi dạt vào bờ, "tấn công" vào khu vực đường tranh bích họa.
Ông Phạm Công Phước - Phó Chủ tịch UBND xã Đan Điền, cho biết do ảnh hưởng của bão số 12, trong những ngày qua lượng lục bình trên các sông và phá theo dòng nước tấp vào các tuyến đường ven phá Tam Giang, đặc biệt là khu vực chợ nổi làng Ngư Mỹ Thạnh.
Với lượng lục bình lớn, hiện UBND xã đã huy động lực lượng cùng người dân tranh thủ vớt và đẩy ra khỏi các tuyến đường, khu vực rừng ngập mặn, khu du lịch cộng đồng... tránh tình trạng lục bình nằm lại lâu ngày ô nhiễm.