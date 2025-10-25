Chợ nổi nổi tiếng nhất xứ Huế bị 20 tấn lục bình 'bao vây' bóp nghẹt 25/10/2025 14:35

(PLO)- Chợ nổi Ngư Mỹ Thạnh ở đầm phá Tam Giang, một địa điểm du lịch cộng đồng nổi tiếng nhất xứ Huế dày đặc cây lục bình sau bão số 12.

Sáng 25-10, hàng chục người dân tại thôn Ngư Mỹ Thạnh (xã Đan Điền, TP Huế) đã chung sức dọn dẹp, đẩy lục bình để khơi thông dòng chảy trên phá Tam Giang và "giải cứu" chợ nổi nổi tiếng nhất xứ Huế.

Theo người dân, do ảnh hưởng của bão số 12 và mưa lớn trong hai ngày qua, lượng cây lục bình từ các nơi đổ về địa bàn thôn Ngư Mỹ Thạnh ước tính khoảng 20 tấn, "phong tỏa" cả một vùng phá Tam Giang.

Chợ nổi nổi tiếng nhất xứ Huế bị lục bình "phong tỏa".

Lục bình dày đặc, "phong tỏa" cả một vùng phá Tam Giang thuộc thôn Ngư Mỹ Thạnh và các thôn lân cận.

Người dân thôn Ngư Mỹ Thạnh chung sức đẩy lục bình.

﻿ Hàng chục người dân nỗ lực để khơi thông dòng chảy trên phá Tam Giang sau mưa lũ.

Ước tính có hơn 20 tấn lục bình trôi dạt về khu vực này sau bão số 12.

Một góc phá Tam Giang dày đặc cây lục bình.

Người dân lội trong dòng nước để đẩy lục bình ra khỏi khu vực chợ nổi.

Lục bình che kín mặt nước, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đi lại bằng ghe thuyền.

Nhiều ao hồ nuôi tôm, cua, cá của người dân bị cây lục bình che khuất.

Lục bình trôi dạt vào bờ, "tấn công" vào khu vực đường tranh bích họa.

Điểm du lịch cộng đồng Ngư Mỹ Thạnh được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP Huế) công nhận là điểm du lịch sinh thái cộng đồng. Đây là một trong những điểm thu hút khá đông khách du lịch đến tham quan, trải nghiệm.

Các em nhỏ nô đùa bên tuyến đường tranh bích họa tại điểm du du lịch Ngư Mỹ Thạnh.