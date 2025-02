Thông tin mới vụ du khách rơi xuống sông tại chợ nổi Cái Răng 17/02/2025 22:09

(PLO)- 4 du khách rơi xuống sông tại bè nổi Khởi My, chợ nổi Cái Răng, Cần Thơ do lối xuống tàu quá tải.

Tối 17-2, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ đã có thông tin chính thức về vụ việc bốn du khách rơi xuống sông khi tham quan chợ nổi Cái Răng vào sáng 16-2.

Theo đó, vào khoảng 6 giờ 20 phút, tại bè nổi Khởi My, do lượng khách tập trung đông tại cầu tạm lên xuống tàu (khoảng 20 người) nên sàn bè bị nghiêng khiến bốn người rơi xuống nước. Rất may, bốn du khách được cứu hộ kịp thời, không bị thương tích.

Ông Trần Chí, chủ cơ sở Khởi My, cho biết vào thời điểm xảy ra sự cố, trên bè có khoảng 100 khách du lịch đang tham quan, mua sắm. Hàng ngày, cơ sở vẫn bố trí người hướng dẫn, cảnh báo để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, hôm đó ông đến trễ, không có người giám sát, dẫn đến vụ việc đáng tiếc.

Lối xuống bè nổi ở chợ nổi Cái Răng quá tải khiến 4 du khách rơi xuống sông.

Cơ sở đã bị đình chỉ hoạt động và đối diện mức phạt 10 triệu đồng.

Ngay sau sự cố, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an TP Cần Thơ đã có mặt làm việc, lập biên bản và đình chỉ hoạt động bè nổi Khởi My. Đồng thời, Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND quận Cái Răng kiểm tra hoạt động của cơ sở này.

Kết quả kiểm tra cho thấy cơ sở chưa cung cấp được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, không có nhân viên hướng dẫn, giám sát an toàn cho khách du lịch.

Do đó, Thanh tra sở đã lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt cơ sở từ 5 - 10 triệu đồng về hành vi không cảnh báo nguy cơ nguy hiểm cho du khách. Đồng thời, đơn vị này bị yêu cầu chấp hành quyết định đình chỉ hoạt động theo quy định pháp luật.

Nhằm đảm bảo an toàn cho du khách, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ đã có văn bản đề nghị UBND quận Cái Răng tăng cường kiểm tra, rà soát và hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên chợ nổi, yêu cầu thực hiện đầy đủ các điều kiện an toàn trước khi hoạt động.