Đa số các phương tiện neo đậu tại chợ nổi Cái Răng chưa được đăng ký, đăng kiểm

(PLO)- Nguyên nhân được xác định là do chủ phương tiện tự ý hoán cải làm thay đổi so với thiết kế ban đầu, hoặc các chủ phương tiện còn chủ quan, chưa thực hiện nghiêm việc kiểm định.

Chiều 15-12, Ban An toàn giao thông (ATGT) TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra liên ngành bảo đảm trật tự, ATGT đường thủy nội địa, hàng hải năm 2022 trên địa bàn TP.

Theo báo cáo của đoàn kiểm tra liên ngành, năm 2022 đoàn đã thực hiện 35 cuộc kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất theo chuyên đề. Qua đó, đã kiểm tra 450 trường hợp, nhắc nhở 315 trường hợp, lập biên bản làm việc 84 trường hợp, đình chỉ hoạt động 13 trường hợp. Cạnh đó, xử lý vi phạm hành chính 41 trường hợp, với số tiền hơn 78 triệu đồng.

Trên địa bàn TP Cần Thơ vẫn còn nhiều phương tiện thủy “5 không” hoạt động. Đó là: không đăng ký, đăng kiểm, bến bãi, thiết bị an toàn và người điều khiển phương tiện không có chứng chỉ, bằng cấp chuyên môn.

Qua công tác kiểm tra, đoàn liên ngành ghi nhận một số trường hợp đáng lưu ý đang tồn tại. Cụ thể, tình trạng khai thác du lịch trên sông đang ngày càng phát triển, số phương tiện chở khách du lịch tập trung ở khu vực bến Ninh Kiều hiện còn khoảng 70 phương tiện nhỏ (đò chèo máy), sức chở dưới 5 khách chưa được đăng ký, đăng kiểm.

Tại khu vực chợ nổi Cái Răng, qua kiểm tra cho thấy hàng ngày có khoảng 500-700 lượt phương tiện neo đậu để họp chợ, kinh doanh buôn bán hàng hóa và nhiều phương tiện của các thương hồ di chuyển nông sản đến để trao đổi, mua bán.

Tuy nhiên, đa số các phương tiện này chưa được đăng ký, đăng kiểm đúng quy định, do không đảm bảo phù hợp theo quy chuẩn của Đăng kiểm Việt Nam. Nguyên nhân là do chủ phương tiện tự ý hoán cải làm thay đổi so với thiết kế ban đầu, hoặc các chủ phương tiện còn chủ quan, chưa thực hiện nghiêm việc kiểm định phương tiện hàng năm.

Một vấn đề nữa là tình trạng các khu vực lồng, bè nuôi cá trên sông đang tồn tại và có xu hướng phát triển rộng hơn. Các lồng bè này tập trung nhiều nhất là ở khu vực cồn Tân Lộc (quận Thốt Nốt), khu vực phường Thới Long (quận Ô Môn), khu vực rạch Bến Bạ (quận Cái Răng)...

Theo số liệu thống kế của Chi cục Thủy sản TP Cần Thơ, hiện có khoảng 350 bè nuôi cá và 130 lồng nuôi cá trên toàn địa bàn TP. Hầu hết các lồng, bè nuôi cá này đều chưa được cơ quan quản lý chuyên ngành thủy sản cấp giấy xác nhận đăng ký nuôi trồng theo quy định. Đồng thời, qua kiểm tra cho thấy vị trí neo đậu lồng, bè có một số vị trí gây lấn chiếm lòng sông, chưa được cơ quan quản lý luồng cho ý kiến thống nhất, nguy cơ tiềm ẩn mất ATGT thủy.

Từ kết quả kiểm tra, đoàn liên ngành kiến nghị Cục Đăng kiểm Việt Nam hỗ trợ, hướng dẫn địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giải quyết cấp giấy chứng nhận kiểm định cho các phương tiện hoán cải tại chợ nổi Cái Răng. Cạnh đó, đề nghị đơn vị được giao quản lý chợ nổi Cái Răng thực hiện thủ tục xin công bố vùng nước khu neo đậu theo quy định để đảm bảo tính pháp lý khi tổ chức, sắp xếp cho các phương tiện neo đậu.

Đối với tình trạng các đò chèo máy khu vực bến Ninh Kiều, đoàn đề nghị UBND hai quận Cái Răng và Ninh Kiều phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức tuyên truyền, vận động các chủ phương tiện này thực hiện đăng ký đăng kiểm đúng quy định. Đồng thời, cần có chế tài xử lý để từng bước khắc phục tình trạng vi phạm này.

Còn đối với các lồng bè nuôi cá trên sông, đoàn đề nghị Chi cục Thủy sản Sở sớm chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức, hướng dẫn cho người dân thực hiện thủ tục đăng ký để được cấp giấy xác nhận đăng ký nuôi trồng thủy sản theo quy định.

Năm 2022, trên địa bàn TP Cần Thơ đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đường thủy làm một người tử vong, thiệt hại tài sản khoảng 1 triệu đồng. Vụ tai nạn xảy ra do va chạm giữa hai võ lãi chạy ngược chiều nhau trên tuyến kênh Bún Lớn (thuộc địa bàn huyện Thới Lai). Theo kết luận của cơ quan chức năng nguyên nhân vụ tai nạn là do người điều khiển phương tiện vi phạm quy tắc giao thông.

Kế hoạch phát triển vận tải khu vực đồng bằng sông Cửu Long có gì đặc biệt? (PLO)- Kế hoạch nhằm tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu thị phần vận tải, bảo đảm kết nối hài hòa và hiệu quả giữa các phương thức vận tải; chú trọng phát triển vận tải đa phương thức, lấy đường thủy là trọng tâm.

CHÂU ANH