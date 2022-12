Cần Thơ: Thăm viếng gia đình có người thân tử vong do tai nạn giao thông

(PLO)- Đây là hoạt động hưởng ứng Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông (TNGT) của TP Cần Thơ.

Ngày 3-12, ông Lê Tiến Dũng, Giám đốc Sở GTVT, Phó Trưởng ban Thường trực Ban An toàn giao thông (ATGT) TP Cần Thơ dẫn đoàn công tác đến thăm, động viên hai gia đình có người thân tử vong do TNGT trên địa bàn TP.

Tiếp đoàn trong căn nhà thuê đã xuống cấp ở phường Long Hòa (quận Bình Thủy), bà Phạm Thị Cầm (61 tuổi, mẹ của em nạn nhân TQA) kể con bà bị tai nạn tại vòng xoay trên đường Võ Văn Kiệt cách đây hơn một tháng. Do gia đình khó khăn, căn nhà đang ở phải thuê nên sau khi A. xuất ngũ, em liền kiếm việc làm để phụ giúp cho cha mẹ.

“A. là con út, ba anh chị lớn đều có gia đình, công việc cũng làm thuê mướn, chồng tôi thì cũng làm bảo vệ thu nhập ít ỏi. Sau khi xuất ngũ A. cũng xin đi làm bảo vệ chưa được bao năm thì cháu đã bị tai nạn” - bà Cầm kể trong nước mắt.

Trường hợp thứ hai là ông NVC, chồng bà Nguyễn Thị Tư (ngụ phường Phú Thứ, quận Cái Răng), bà Tư kể lại ngày ông C. bị tai nạn là một ngày cuối năm 2021, sau khi vừa hết dịch COVID-19. Ông C. đi làm về bằng xe đạp và khi đến cổng chính khu dân cư Diệu Hiền thì không may xảy ra va chạm với xe ô tô tải, rồi qua đời sau đó tại bệnh viện.

“Cha mẹ để lại một công đất, lúc trước còn ổng (ông C.) thì cây trái cũng có bán, kiếm thêm được đồng vô đồng ra. Giờ ổng ra đi rồi, còn mình tôi cũng không biết làm sao, vườn tược bỏ phế vậy chứ đâu thể nào làm được. Ngày ổng mất, phải nửa năm sau tâm lý của tôi tôi mới có thể ổn định lại để chăm lo cho các con” - bà Tư nhớ lại.

Đây là hai trong số rất nhiều nạn nhân đã không may tử vong do TNGT. Trong số đó, có nhiều trường hợp là trụ cột chính của gia đình, do vậy, khi họ mất đi để lại nỗi khó khăn, thậm chí để lại gánh nặng gia đình cho người ở lại.

Tại buổi thăm viếng, thay mặt Ban ATGT TP, ông Lê Tiến Dũng đã ân cần thăm hỏi, động viên gia đình cố nén đau thương, cố gắng vươn lên để phát triển kinh tế gia đình.

Ông Dũng cũng cho biết thời gian qua, TP đã triển khai nhiều công trình, dự án nhằm kéo giảm TNGT đến mức thấp nhất. Dịp này, tại các nơi đến, ban ATGT TP Cần Thơ đã tặng quà và tiền cho các gia đình.

Thống kê từ ngày 15-12-2021 đến ngày 30-11-2022, trên địa bàn TP Cần Thơ xảy ra 75 vụ TNGT , hậu quả có 69 người tử vong, 17 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2021, số vụ tăng 19 vụ, số người tử vong tăng 23 người, còn số người bị thương giảm 11 người.

CHÂU ANH