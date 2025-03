TP.HCM: Bố trí thêm 22 điểm đổi giấy phép lái xe tại Công an phường, xã cho người dân 01/03/2025 16:39

(PLO)- Công an TP.HCM sẽ bố trí thêm 22 điểm tại Công an 17 phường thuộc các quận, TP Thủ Đức và Công an 5 xã để phục vụ người dân trong công tác cấp đổi giấy phép lái xe.

Từ hôm nay (ngày 1-3), Công an TP.HCM chính thức tiếp nhận hồ cấp mới, đổi và cấp lại giấy phép lái xe (GPLX). Đây là bước chuyển giao quan trọng trong công tác quản lý GPLX từ Sở GTVT sang Công an TP.HCM và được nhiều người dân quan tâm.

Thủ tục nhanh gọn

Trong ngày đầu tiên, tại Trụ sở số 252 Lý Chính Thắng, phường 9, quận 3, nhiều người dân tranh thủ đến các điểm cấp đổi giấp phép lái xe để làm thủ tục. Một số người có GPLX sắp hết hạn hoặc muốn đổi sang mẫu mới cũng gấp rút đến đăng ký sớm.

Bên cạnh việc hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ, người dân cũng được cán bộ hướng dẫn khai các thông tin trực tuyến để rút ngắn thời gian.

Lực lượng công an đã bố trí nhiều bàn tiếp nhận, hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ. Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng, các thủ tục diễn ra khá nhanh chóng.

Theo ghi nhận của PV, trong ngày đầu tiên Công an TP tiếp nhận hồ sơ cấp đổi GPLX, nhiều người dân thường ghi sai đơn vị xử lý trong mẫu đơn nộp hồ sơ. Cụ thể, trước đây phần này được ghi là Sở GTVT thì hiện nay phải đổi sang Phòng CSGT, Công an TP.HCM. Do đó, sau khi kê khai sai thông tin, người dân đã được các cán bộ tại đây hướng dẫn sửa lại thông tin này.

Tại đây, người dân đến cấp đổi GPLX thực hiện các thủ tục rất nhanh gọn và được hướng dẫn tận tình từ các cán bộ CSGT. Theo đó, mỗi người mất thời gian chờ đợi từ lúc bắt đầu đến hoàn thành thủ tục chỉ khoảng 20 phút.

Theo ghi nhận, phần lớn người đến làm thủ tục trong ngày đầu là những người có GPLX sắp hết hạn, mất GPLX hoặc muốn đổi từ mẫu cũ sang mẫu mới bằng vật liệu PET.

Một số trường hợp chưa có giấy khám sức khỏe phải quay về bổ sung, cho thấy vẫn còn nhiều người chưa nắm rõ quy định.

Ông Lê Thanh Hùng (ngụ quận Tân Bình) muốn đổi GPLX từ hạng B2 (cũ) sang hạng C1, vì sợ ngày đầu tiên làm việc sẽ đông đúc nên ông cũng tranh thủ đến từ sáng sớm.

"Thủ tục nhanh gọn, cán bộ hướng dẫn nhiệt tình nên cảm thấy yên tâm, chưa đầy 30 phút, tôi đã hoàn tất hồ sơ đổi GPLX." - ông Hùng bày tỏ.

Bên cạnh những trường hợp dễ dàng trong việc đổi GPLX, cũng có một vài trường hợp được các cán bộ CSGT ghi nhận và xin hướng dẫn từ cấp trên.

Ông Tương Tô Trung (sinh năm 1963, ngụ quận Bình Thạnh) cho biết ông có coi thông tin trên báo chí và được biết hôm nay là ngày đầu tiên lực lượng Công an tiếp nhận hồ sơ đổi GPLX nên ông đã đến lúc 6 giờ 15 sáng. Được biết ông Trung là trường hợp đặc biệt vì thời điểm ông đang ở trong trại giam thì GPLX hết hạn. Do đó, thời điểm ra trại ngày 17-2, ông đã đến để nộp hồ sơ nhưng bị từ chối.

"Trước đây tôi đã lên nộp hồ sơ một lần nhưng do thời điểm đó Sở GTVT đang trong giai đoạn chuyển giao nên ông được hướng dẫn chờ sang ngày 1-3 nộp hồ sơ và lực lượng CSGT sẽ hỗ trợ giải quyết trường hợp của tôi"- ông Trung cho hay.

Ông Trung cũng cho biết thêm, ông biết trường hợp của mình là rất đặc biệt nên muốn hôm nay đến để hỏi các thủ tục (nếu có). Đồng thời ông cũng cho biết nếu phải thi lại lý thuyết thì ông sẽ bỏ bằng lái xe này.

Với trường hợp này, các cán bộ CSGT đã hướng dẫn ông Trung photo các giấy tờ liên quan để chứng minh có lý do khiến cho việc đổi GPLX quá hạn và sau đó nộp hồ sơ đầy đủ để lực lượng Công an xác minh, xin ý kiến.

Sẽ bố trí thêm 22 điểm cấp đổi GPLX

Thượng tá Trần Trung Hiếu, Trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ, đường sắt (PC08), Công an TPHCM cho biết Công an TP sẽ phối hợp cùng Sở GTVT tiếp tục thực hiện công tác sát hạch, cấp, quản lý GPLX đảm bảo không gián đoạn việc phục vụ người dân, tổ chức khi có yêu cầu.

"Các thủ tục hành chính về cấp, đổi GPLX sẽ không thay đổi khi thực hiện chuyển giao giữa Bộ GTVT và Bộ Công an. Người dân hoàn toàn có thể làm các thủ tục cấp, đổi giấy phép lái xe bình thường như hiện nay tại các điểm tiếp nhận trực tiếp hoặc thông qua cổng dịch vụ công quốc gia"- Thượng tá Trần Trung Hiếu cho hay.

Cũng theo Trường phòng PC08, để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc đổi, cấp lại GPLX, tiết kiệm thời gian, kinh phí đi lại và chờ đợi, Công an TP sẽ bố trí thêm 22 điểm tại Công an 17 phường thuộc các quận, TP Thủ Đức đang thực hiện đăng ký xe mô tô và Công an 5 xã trung tâm thuộc huyện Bình Chánh, Cần Giờ, Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè để phục vụ người dân. Các địa điểm này gồm: Thị trấn Củ Chi, thị trấn Hóc Môn, thị trấn Tân Túc, xã Phú Xuân và thị trấn Cần Thạnh.

Theo đó, lực lượng CSGT cũng khuyến cáo, để tránh mất thời gian, người dân nên chuẩn bị đầy đủ giấy tờ cần thiết trước khi đến làm thủ tục, bao gồm CMND/CCCD bản gốc, giấy khám sức khỏe đối với GPLX ô tô hoặc GPLX quá hạn, GPLX cũ nếu có, cùng lệ phí cấp đổi là 135.000 đồng.

Sau khi nộp hồ sơ, lực lượng CSGT sẽ xác minh và cấp đổi cho người dân theo đúng quy định hiện hành.

Ngoài điểm cấp đổi tại số 252, Lý Chính Thắng, cùng ngày việc cấp đổi còn diễn ra ở Trụ sở số 8 Nguyễn Ảnh Thủ, phường Trung Mỹ Tây, quận 12 và Trụ sở số 111 Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú.