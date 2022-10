Ông Khuất Việt Hùng thăm gia đình 4 người tử vong trong vụ tai nạn ở Bình Dương

Chiều 31-10, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban an toàn giao thông (ATGT) Quốc gia cùng đại diện Ban ATGT tỉnh Hậu Giang đến thăm viếng gia đình bốn người tử vong trong vụ tai nạn ở Bình Dương.

Các nạn nhân trong vụ tai nạn thương tâm này gồm: anh Phạm Văn L. (chồng, 37 tuổi, quê quán ở tỉnh Hậu Giang), cùng chị Lương Thị H. (vợ) và hai con gái (8 tuổi và 3 tuổi).

Theo tìm hiểu, hoàn cảnh gia đình anh L. rất khó khăn, anh lên Đồng Nai làm thuê từ 10 năm trước rồi quen biết và lập gia đình với chị H. và có hai con gái.

Vợ chồng anh L. làm công nhân tại tỉnh Đồng Nai, trưa 30-10, cả gia đình bốn người đi Bình Dương chơi, trên đường về thì xảy ra tai nạn.

“Gia đình rất khó khăn, cha tôi mất cách đây nửa năm, mẹ hiện bệnh tim nên chưa dám cho bà biết vụ việc. Nhà không có đất để chôn cất, hiện đang thương lượng để mua đất chôn cất L.” - Chị ruột anh L. bùi ngùi kể.

Tại buổi thăm, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia đã ân cần hỏi thăm, động viên và chia sẻ mất mát của gia đình. Ông Khuất Việt Hùng bày tỏ mong muốn gia đình vượt qua đau thương trước mắt để sớm ổn định cuộc sống.

Cạnh đó, đại diện Ủy ban ATGT Quốc gia, ông Khuất Việt Hùng đã trao hỗ trợ cho gia đình nạn nhân số tiền 5 triệu đồng/nạn nhân.

Liên quan đến vụ tai nạn, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy Ban ATGT Quốc gia cho biết hiện Công an tỉnh Bình Dương đang xác minh, làm rõ và sẽ xác định nguyên nhân chính thức.

Tuy nhiên, qua tìm hiểu ban đầu, vụ việc xảy ra một phần là do xe máy bị rơi vào điểm mù và sự thiếu chú ý quan sát của tài xế điều khiển xe đầu kéo. Theo ông Khuất Việt Hùng, thời gian qua, đã xảy ra nhiều vụ tai nạn mà nguyên nhân là do người tham gia giao thông không biết mình đang đi vào điểm mù của các xe tải, xe container...

Trong thời gian tới, Ủy ban ATGT Quốc Gia sẽ đề nghị các cơ quan chức năng đăng tải các video minh họa các điểm mù của xe tải, xe container trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội... để người dân biết. Qua đó, có thể tự phòng tránh, không đi vào các điểm mù của của xe ô tô tải trọng lớn, hạn chế các vụ tai nạn đáng tiếc.

Như đã thông tin, khoảng 15 giờ ngày 30-10 xe đầu kéo BKS 49C-087.21 kéo theo rơ-mooc BKS 51R - 044.58 di chuyển trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn hướng từ khu du lịch Thủy Châu ra ngã ba Tân Vạn.

Khi đến khu vực vòng xoay giao nhau giữa đường Mỹ Phước - Tân Vạn và đường tỉnh 743A (thuộc phường Bình Thắng, TP Dĩ An), thì xảy ra va chạm với xe máy 81H8-4124, do anh L. điều khiển chở theo vợ cùng hai con gái.

Cú va chạm mạnh đã khiến cả bốn người ngã xuống đường, bị cuốn vào gầm xe đầu kéo và tử vong.

Công an TP Dĩ An (tỉnh Bình Dương) đã ra Quyết định tạm giữ ba ngày đối với Nguyễn Trường Hận (ngụ Lâm Đồng), tài xế xe đầu kéo để điều tra làm rõ vụ việc.

Đại tá Võ Văn Hồng, Trưởng Công an TP Dĩ An (tỉnh Bình Dương): Việc có khởi tố vụ án, khởi tố bị can hay không đang còn phụ thuộc vào công tác điều tra”.