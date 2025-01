Nhóm thanh thiếu niên tháo biển số xe máy chạy trên cao tốc bị phạt gần 80 triệu 30/01/2025 15:57

Chiều 30-1, Đội tuần tra đường bộ cao tốc số 4 (Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết, đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với nhóm thanh, thiếu niên đi xe máy trên cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu vào ngày mùng 1 Tết,

Nhóm thanh, thiếu niên tháo biển số chạy trên cao tốc hướng Thanh Hóa-Nghệ An.

Tổng số tiền phạt hành chính với nhóm này là khoảng 78 triệu đồng, gồm các lỗi vi phạm: Điều khiển xe máy vào đường cao tốc; người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xi-lanh 50cc trở lên; không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy; chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy; điều khiển xe không gắn biển số (đối với loại xe có quy định phải gắn biển số); không có giấy chứng nhận đăng ký xe theo quy định.

Công an cũng đang tạm giữ 6 xe máy vi phạm trong thời gian 7 ngày.

Do trong nhóm này 11 có nhiều em đang là học sinh nên công an thực hiện việc thông báo vi phạm đến địa phương nơi cư trú và nhà trường nơi các học sinh đang học để có biện pháp giáo dục.

Như PLO đã đưa tin, nhóm thanh thiếu niên này đầu nhuộm màu bạc, không đội mũ bảo hiểm, tháo biển số chạy trên cao tốc Bắc - Nam, hướng Hà Nội vào Nghệ An. Nhiều người chạy xe ô tô đã phải đánh tay lái tránh nhóm này.

Chiều Mùng 1 Tết 2025, khi cả nhóm chạy đến nút giao cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu Bắc (xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu, Nghệ An) thì bị tổ công tác "đón lõng", xử lý.

Bước đầu, nhóm thanh niên này khai nhận đi lễ chùa đầu năm, nhưng do nhầm đường nên đã đi vào cao tốc. Lý do tháo biển số là do sợ bị lực lượng CSGT truy ra sẽ xử phạt...