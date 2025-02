Công an thông tin ban đầu vụ bé gái 5 tháng tuổi tử vong ở Hà Nội 19/02/2025 12:48

Ngày 19-2, Công an quận Long Biên, TP Hà Nội cho biết đơn vị đang điều tra, làm rõ nguyên nhân bé gái 5 tháng tuổi tử vong trên địa bàn phường Long Biên.

Trước đó, vào ngày 16-2, Công an phường Long Biên, quận Long Biên nhận được tin báo của chị NAT (29 tuổi, ngụ TP Hà Nội) về việc con nuôi của chị là cháu NDC (5 tháng tuổi) tử vong khi gửi trông giữ cháu tại ngõ 61/83 Phố Trạm, tổ 14, phường Long Biên.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an quận Long Biên đã khẩn trương phối hợp các đơn vị liên quan điều tra, xác minh làm rõ sự việc.

Căn cứ tài liệu chứng cứ ban đầu thu thập được, bước đầu xác định, do bận công việc nên khoảng 17 giờ ngày 15-2, chị T có gửi cháu C đến nhà chị NTN (34 tuổi, trú quận Long Biên) để nhờ trông hộ với giá 250.000 đồng/ngày đêm (trước đó, chị T có một lần gửi cháu C để chị N trông hộ vào ngày 8-2).

Hiện công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân sự việc bé gái 5 tháng tuổi tử vong.

Đến 11 giờ ngày 16-2, chị N thông báo với chị T là cháu C đang cấp cứu tại Bệnh viện Tâm Anh. Khi chị T đến bệnh viện, bác sĩ cho biết bé gái 5 tháng tuổi đã tử vong.

Làm việc với cơ quan công an, chị N khai nhận khoảng 22 giờ ngày 15-2, chị N cho cháu C lên phòng ngủ tầng 3 và ngủ cùng cháu. Đến 7 giờ ngày 16-2, chị N dậy và thấy cháu đang ngủ nên đi xuống tầng 1, để lại cháu nằm một mình.

Khi xuống, chị N để một con gấu bông sát người cháu và một con gấu bông phía dưới chân để tránh cháu lăn ngã. Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, chị N lên thì phát hiện bé gái 5 tháng tuổi nằm úp mặt vào gối, phía trên có con gấu bông dài khoảng 1m chèn lên người và đầu.

Thấy cháu khuôn mặt tím tái, hơi thở thoi thóp, chị N hô hấp cho cháu C nhưng không chuyển biến nên đã gọi xe đưa cháu đi cấp cứu.

Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 16-2, chị NTNM (24 tuổi, trú tỉnh Hà Nam, là bạn của em chị N) đang dọn đồ dưới tầng 1 thì thấy chị N bế cháu C xuống tầng 1 và đã cùng chị N đưa cháu C lên xe, đưa cháu C đến Bệnh viện Tâm Anh nhưng bác sỹ thông báo cháu C đã tử vong.

Cơ quan công an sau đó khám nghiệm tử thi bé gái 5 tháng tuổi, bước đầu xác định không có thương tích do ngoại lực tác động; về nguyên nhân tử vong của cháu C, cơ quan chức năng đang giám định để kết luận.

Hiện, Giám đốc Công an TP Hà Nội đang chỉ đạo Công an quận Long Biên khẩn trương phối hợp các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ vụ việc bé gái 5 tháng tuổi tử vong để xử lý theo quy định pháp luật.