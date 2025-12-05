Dùng dao tấn công người đàn ông khác vì trêu ghẹo bạn gái mình 05/12/2025 19:58

(PLO)- Người đàn ông ở TP Đà Nẵng nổi nóng, dùng dao chém bị thương người trêu ghẹo bạn gái mình rồi bỏ trốn, sáng hôm sau đến công an đầu thú.

Ngày 5-12, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Cơ quan CSĐT vừa khởi tố, bắt tạm giam Lê Văn Đảnh (40 tuổi, ngụ khối phố Viêm Minh, phường Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Thanh niên vác dao chém người trêu ghẹo bạn gái. Ảnh: CA

Theo điều tra ban đầu, tối 7-9, Đảnh chạy xe máy đến quán nhậu A Tưởng (tại khối phố Quảng Lăng A, phường Điện Bàn Đông) để nhậu cùng anh NB (38 tuổi, ngụ khối phố Viêm Minh) và chị TTKN (36 tuổi, ngụ khối phố Quảng Lăng A).

Do mâu thuẫn tình cảm giữa Đảnh và chị N. nên hai bên xảy ra cãi vã. Đảnh bỏ về rồi sang quán gần đó tiếp tục nhậu.

Từ quán này, Đảnh nhìn sang bàn của anh B. và chị N. thấy anh BQH (35 tuổi, ngụ khối phố Bình Ninh, phường Điện Bàn Đông) có hành vi trêu ghẹo chị N.

Đảnh bực tức nên đi sang bàn anh H., 2 bên lời qua tiếng lại. Mâu thuẫn tiếp diễn khiến Đảnh nổi nóng tát chị N. rồi bỏ về nhà. Tuy nhiên, do bực tức, Đảnh lấy dao, giấu vào xe và quay lại quán.

Tại đây, trong lúc cự cãi, thấy anh H. có thái độ thách thức, Đảnh rút dao xông vào chém anh này gây thương tích nặng.

Sau khi gây án, Đảnh bỏ chạy, vứt dao rồi lẩn vào một nhà hoang ngủ qua đêm. Sáng hôm sau, Đảnh đến Công an phường Điện Bàn Đông đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi. Giám định pháp y xác định anh H. bị thương tích 28%.