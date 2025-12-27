Bắt giám đốc công ty lừa đảo nửa tỉ bằng hợp đồng chỉ định thầu

Ngày 27-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can Nguyễn Ngọc Thắng (50 tuổi, ngụ xã Xuân Đông, tỉnh Đồng Nai) là Giám đốc Công ty TNHH Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Miền Nam để điều tra làm rõ tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo cơ quan công an, đầu năm 2025, Nguyễn Ngọc Thắng lợi dụng làm giám đốc Công ty TNHH Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Miền Nam đã gian dối bằng Hợp đồng chỉ định thầu với Công ty Cổ phần công nghiệp cao su Miền Nam và lời chứng của công chứng viên không có thật để chiếm đoạt số tiền 500 triệu đồng của ông BQT.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang điều tra mở rộng để xử lý nghiêm bị can theo quy định.
Công an thông báo những cá nhân bị Nguyễn Ngọc Thắng lợi dụng tư cách pháp nhân Công ty TNHH Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Miền Nam để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản liên hệ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai (Số 1034, đường Nguyễn Ái Quốc, Khu phố 1, phường Trảng Dài) để làm việc, làm rõ, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng trước pháp luật.