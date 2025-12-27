Bắt giám đốc công ty lừa đảo nửa tỉ bằng hợp đồng chỉ định thầu 27/12/2025 12:26

(PLO)- Giám đốc công ty đã gian dối thông qua hợp đồng chỉ định thầu để lừa đảo chiếm đoạt tài sản 500 triệu đồng.

Ngày 27-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can Nguyễn Ngọc Thắng (50 tuổi, ngụ xã Xuân Đông, tỉnh Đồng Nai) là Giám đốc Công ty TNHH Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Miền Nam để điều tra làm rõ tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Ngọc Thắng. Ảnh: Công an

Theo cơ quan công an, đầu năm 2025, Nguyễn Ngọc Thắng lợi dụng làm giám đốc Công ty TNHH Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Miền Nam đã gian dối bằng Hợp đồng chỉ định thầu với Công ty Cổ phần công nghiệp cao su Miền Nam và lời chứng của công chứng viên không có thật để chiếm đoạt số tiền 500 triệu đồng của ông BQT.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang điều tra mở rộng để xử lý nghiêm bị can theo quy định.