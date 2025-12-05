Nửa đêm bịt mặt, mang dao sang nhà hàng xóm... 05/12/2025 09:31

(PLO)- Hết tiền tiêu xài, Cao Toản Em (ngụ tỉnh Gia Lai) đã bịt mặt, mang dao đột nhập nhà hàng xóm, khống chế gia chủ, cướp tài sản.

Ngày 5-12, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Gia Lai, cho biết đã bắt giữ Cao Toản Em (33 tuổi, ngụ khu phố Trường Xuân Tây, phường Hoài Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) để điều tra hành vi cướp tài sản.

Công an bắt giữ Cao Toản Em đang lẩn trốn trên khu vực núi thuộc khu phố Mỹ Bình 3, phường Hoài Nhơn Tây. Ảnh: CA

Trước đó, khoảng 1 giờ ngày 1-12, Cao Toản Em bịt kín mặt, mang theo dao đột nhập nhà bà NTH (48 tuổi, phường Hoài Nhơn Bắc- hàng xóm của Em) để cướp tài sản.

Lúc này, bà NTH đang ngủ thì nghe tiếng động lạ phát ra từ khu vực bếp liền xuống kiểm tra. Khi bà NTH mở cửa bếp, Em cầm dao lao tới khống chế, dùng dao kề cổ uy hiếp nạn nhân đưa tiền. Lo sợ nguy hiểm đến tính mạng, bà H đã đưa 3,7 triệu đồng.

Ngay sau đó, Công an phường Hoài Nhơn Bắc triển khai lực lượng, phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự rà soát, truy bắt kẻ trộm. Qua sàng lọc, phát hiện Cao Toản Em, hàng xóm bà NTH có nhiều nghi vấn và tiến hành bắt giữ khi người này đang lẩn trốn trên khu vực núi thuộc khu phố Mỹ Bình 3 (phường Hoài Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai).

Tại cơ quan công an, Cao Toản Em khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định cướp tài sản.