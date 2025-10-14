Nam thanh niên xin đi nhờ xe rồi sát hại nạn nhân, cướp tài sản 14/10/2025 17:52

(PLO)- Giả vờ xin đi nhờ xe, nam thanh niên ở Gia Lai ra tay sát hại, làm nhục, cướp tài sản của nạn nhân.

Ngày 14-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Như Tiến (17 tuổi, ngụ xã Ia Grai, Gia Lai) về các hành vi giết người, hiếp dâm, cướp tài sản.

Nguyễn Như Tiến tại cơ quan công an. Ảnh: CA.

Như PLO đã thông tin, khoảng 9 giờ ngày 10-10, người dân phát hiện tại khu rẫy ở làng Mèo, xã la Grai một thi thể chị RB (23 tuổi, ngụ làng Del, xã la Krái, Gia Lai), trên người có nhiều vết thương.

Theo người nhà nạn nhân, ngày 7-10, chị B chở con đến trường học rồi mất tích.

Kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một con dao, trong người nạn nhân có dấu vết tinh dịch; xe máy, điện thoại của nạn nhân không còn.

Sau khi vào cuộc, chiều 10-10, lực lượng công an bắt được nghi phạm Nguyễn Như Tiến tại một nhà nghỉ ở xã Ia Grai.

Bước đầu, Tiến khai trưa 7-10, trên đường đi bộ đến khu vực nhà thờ ở xã Ia Krái, Tiến gặp chị RB, xin đi nhờ xe máy về nhà và nảy sinh ý định cướp xe.

Khi đến đoạn đường vắng thuộc làng Mèo, xã Ia Grai, Tiến cướp xe máy chị RB và giữa hai bên giằng co. Tiến dùng dao sát hại nạn nhân tử vong rồi làm bậy, sau đó lấy điện thoại, xe máy.

Nơi xảy ra ra vụ án.

Trên đường đi, Tiến bán điện thoại được 150.000 đồng, lấy tiền đổ xăng, thuê nhà nghỉ để trốn.

Tiến nghỉ học từ lớp 5, cha mẹ ly hôn, sống lang thang không có nghề nghiệp ổn định.