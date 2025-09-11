Tuyên án bác sỹ hiếp dâm nữ bệnh nhân tại phòng khám tư ở Đồng Nai 11/09/2025 17:58

(PLO)- HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Chiến 2 năm 8 tháng tù giam về về tội hiếp dâm.

Chiều 11-9, HĐXX TAND Khu vực 7 - Đồng Nai tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Chiến (38 tuổi, nghề nghiệp bác sĩ) 2 năm 8 tháng tù giam về tội hiếp dâm.

Về phần dân sự, bị cáo Chiến phải bồi thường cho bị hại gần 60 triệu đồng.

Như cáo trạng VKSND huyện Định Quán cũ (nay là VKSND Khu vực 7 - Đồng Nai) truy tố, Nguyễn Văn Chiến là bác sĩ khoa sản ở Bệnh viện đa khoa khu vực Định Quán và có mở Phòng khám sản phụ khoa riêng do Chiến làm chủ.

Nam bác sĩ tại phiên tòa

Chiều 28-12-2024, chị PTH (31 tuổi) đến Phòng khám của Chiến để khám vì nghi có thai. Sau đó bác sĩ này hẹn lại tuần sau đến để tiến hành xử lý theo yêu cầu của nữ bệnh nhân.

Ngày 29-12-2024, Chiến gọi cho chị H đến phòng khám thì chiều chị này lái xe đến phòng khám một mình.

Tại phòng khám phụ khoa, khi chị H chuẩn bị leo lên giường thì Chiến bất ngờ cầm hai cổ tay của nạn nhân đè sát tường rồi dùng vũ lực để thực hiện hành vi hiếp dâm bệnh nhân.

Tay của nữ bệnh nhân bị bầm đỏ vì bị Chiến khống chế.

Sau khi sự việc xảy ra, chị H lập tức đi ra ngoài lấy xe đi đến cơ quan công an trình báo.

Sau đó Nguyễn Văn Chiến bị bắt giữ, khởi tố bị can.

VKSND huyện Định Quán (cũ) ra cáo trạng truy tố bị can Chiến tội hiếp dâm, theo quy định tại khoản 1 Điều 141 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Tại tòa, đại diện VKSND đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Chiến mức án từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù về tội danh trên.