Bắt giữ nghi phạm xin đi nhờ xe rồi sát hại nạn nhân 11/10/2025 08:19

Ngày 11-10, Công an xã Ia Grai (tỉnh Gia Lai), cho biết đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai bắt giữ nghi phạm Nguyễn Như Tiến (17 tuổi, ngụ tổ 1, xã Ia Grai) gây ra vụ cướp, hiếp và giết người xảy ra trên địa bàn.

Sáng nay, Phòng Cảnh sát Hình sự đang dẫn nghi phạm Tiến thực nghiệm hiện trường vụ án.

Nghi phạm Tiến bị bắt giữ. Ảnh: CA.

Trước đó, khoảng 9 giờ ngày 10-10, người dân phát hiện tại khu rẫy ở làng Mèo, xã la Grai, tỉnh Gia Lai có một thi thể nữ giới trong tư thế nằm ngửa, trên ngực có nhiều vết đâm, bên cạnh có một con dao. Cơ quan chức năng xác định, nạn nhân là chị RB (23 tuổi, ngụ làng Del, xã la Krái).

Từ ngày 7-10, chị B đã được người nhà thông báo mất tích và không liên lạc được sau khi đưa con đến trường học.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an xã Ia Grai vào cuộc điều tra, truy tìm hung thủ gây án.

Đến 17 giờ ngày 10-10, lực lượng công an bắt giữ được nghi phạm Tiến tại một nhà nghỉ ở xã Ia Grai.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án.

Tại cơ quan công an, Tiến khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Cụ thể, khoảng 12 giờ ngày 7-10, Tiến đi bộ đến nhà thờ trên địa bàn và gặp chị B đang điều khiển xe máy nên xin đi nhờ xe.

Trong quá trình di chuyển, Tiến nảy sinh ý định hiếp dâm, cướp tài sản. Do nạn nhân chống cự nên Tiến đã dùng dao sát hại, hiếp dâm, rồi cướp xe máy và điện thoại di động.