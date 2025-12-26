Bắt nữ giám đốc bị tố lừa 166 tỉ đồng của hàng trăm người 26/12/2025 17:36

Ngày 26-12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bà Đoàn Uyên Thao, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại- dịch vụ Hoàng Quyến ở phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, để điều tra tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an tống đạt các quyết định tố tụng đối với bà Đoàn Uyên Thao. Ảnh: S.Đ

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2020 đến 2024, với tư cách giám đốc Công ty Hoàng Quyến, bà Thao huy động tiền gửi từ nhiều cá nhân. Bà Thao đưa ra mức lãi suất 0,6- 1,5%/tháng. ​Khi tiếp nhận tiền, bà Thao đều lập giấy biên nhận có đóng dấu của Công ty Hoàng Quyến nhằm tạo lòng tin cho các nạn nhân rằng đây là hoạt động đầu tư kinh doanh sinh lời hợp pháp.

​Sau khi nhận tiền, bà Thao không dùng để kinh doanh như cam kết mà chủ yếu dùng để trả tiền gốc, lãi cho những người đến rút tiền trước đó.

Thủ đoạn lấy tiền của người sau trả cho người trước đã tạo ra vỏ bọc về một doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, thanh toán sòng phẳng, khiến số lượng người tham gia gửi tiền và sập bẫy ngày càng đông.

​Cơ quan điều tra đã tiếp nhận đơn thư của 249 người tố cáo Công ty Hoàng Quyến lừa đảo, chiếm đoạt tổng cộng hơn 166 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra xác định năm 2024 dù Công ty Hoàng Quyến đã mất năng lực tài chính, không có khả năng thanh toán nợ, có nguy cơ phá sản, bà Thao vẫn tiếp tục tạo dựng vỏ bọc giàu sang để lừa đảo.

​Bà này đưa ra các thông tin gian dối về việc sở hữu nhiều tài sản, kho nông sản lớn, hứa hẹn lãi suất cao để lừa đảo.